Meteo 7 giorni: temporali a più riprese con solo una breve PAUSA

La Primavera fatica a decollare, o quantomeno il lato più stabile e mite della "bella stagione". Di contro il suo lato più instabile e temporalesco è decisamente alla ribalta e lo sarà ancora per parecchi giorni.

L'apice dell'instabilità, per questa settimana, arriverà tra mercoledì e giovedì su tante località del centro e del nord. Tutto merito di un flusso più freddo in quota proveniente da est, che andrà ad esacerbare i contrasti termici tra alta e bassa quota, favorendo lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali. Sarà proprio il nord Italia al centro dell'instabilità più importante, soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Nel frattempo avremo un lento miglioramento al sud.

Tra venerdì e sabato ci sarà una generale pausa dal maltempo, eccetto per dei temporali residui sul Nordovest. L'anticiclone proverà a rimettere il naso sul Mediterraneo e a quanto pare ci riuscirà! Tornerà il Sole su gran parte dello Stivale e le temperature saliranno fino a 21-24°C. Insomma si tornerà a respirare aria da piena o tarda Primavera.

Ma come detto, sarà solo una pausa ed anche di breve durata! Già da domenica torneranno in scena i temporali al nord, poi al culmine del ponte del 25 Aprile l'instabilità sarà diffusa su gran parte del centro e del nord, come specificato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 19 Aprile: deciso peggioramento al nord con numerosi rovesci e temporali. Fenomeni localmente intensi e colmi di grandine. Rovesci sparsi sulle regioni centrali. Temperature in calo.

Giovedì 20 Aprile: temporali persistenti sul nord Italia, in particolare al Nordovest con accumuli più abbondanti su Alpi e pedemontane. Fenomeni sparsi su centro e sud, temperature sotto le medie del periodo.

Venerdì 21 Aprile: residui temporali al Nordovest, migliora su gran parte d'Italia. Temperature in aumento.

Sabato 22 Aprile: anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo, tempo in miglioramento su gran parte della penisola. Aumentano anche le temperature.

Domenica 23 Aprile: tempo stabile al mattino su quasi tutta la penisola, clima più mite da nord a sud grazie alle correnti tiepide meridionali. Possibile ritorno dei temporali dal pomeriggio sul settentrione, oltre che sulla fascia adriatica.

Lunedì 24 Aprile: da confermare un possibile netto peggioramento su tutto il nord con temporali diffusi. Più stabile e mite al centro e al sud.

Martedì 25 Aprile: festa della Liberazione con l'ombrello al nord, da confermare temporali anche sul lato adriatico del centro e del sud. Temperature in leggero calo.

