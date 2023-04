Meteo 15 giorni: ONDATA di CALDO? Per il momento non risulta molto probabile

Come potrebbe evolvere l'ultima parte del mese di aprile? C'è la minaccia di una prima ondata di caldo, che potrebbe avvenire dopo il completo colmamento della depressione sul Meridione d'Italia. Questa tesi è supportata da alcuni modelli, ma non dalla media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio. In altre parole, un po' di caldo potrebbe in effetti arrivare sulle due Isole Maggiori ed estremo sud, ma nulla a che vedere con quanto paventato da altre elaborazioni.

Iniziamo con il commentare la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 26 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Da questa mappa si nota molto bene dove saranno posizionate le alte pressioni, ovvero sopra quelle aree dove la probabilità di pioggia sarà ridotta a zero (bianco sulla mappa). Ne vediamo una abbastanza forte tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale: qui avremo temperature elevate per il periodo.

L'Italia, come vedete, viene relegata molto ai margini ed avrà un tempo abbastanza instabile e non caldo, con probabilità di pioggia tra il medio e l'elevato. Solo le due Isole Maggiori e l'estremo sud potrebbero risentire di un po' di caldo, mentre il resto d'Italia assolutamente no.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando all'ultima domenica del mese (30 aprile), notiamo la situazione seguente:

La nostra Penisola sembra restare sotto un respiro relativamente fresco da nord-ovest con le ondate di caldo costrette per il momento ad interessare solo il nord Africa.

Dal punto di vista dei fenomeni, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per domenica 30 aprile:

A parte le due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali che avranno una probabilità di pioggia bassa, le restanti regioni potrebbero presentare una probabilità di pioggia tra media ed elevata, di conseguenza un tempo poco incline al caldo anticipato.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località