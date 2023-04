Meteo, il ponte del 25 Aprile a rischio su diverse regioni!

Aggiornamenti non proprio confortevoli in vista del ponte del 25 Aprile, da molti atteso per concedersi qualche giorno di relax per una gita fuori porta, una piccola vacanza o un pic nic in campagna. Ebbene è probabile che su tante regioni non ci saranno tepori tardo primaverili, ma condizioni di instabilità anche piuttosto marcata!

La prima parte del Ponte (sabato e domenica) sarà generalmente stabile eccezion fatta per qualche temporale sul finire della settimana, mentre sarà la seconda parte, quella di maggior interesse, a riservare brutte sorprese.

Nei giorni di lunedì 24 e martedì 25, giorno della festa della Liberazione, l'anticiclone potrebbe perdere colpi sul suo bordo settentrionale, quello presente sul nord Italia. Ecco che una saccatura fresca nord-atlantica potrebbe approfittarne per apportare un deciso guasto, caratterizzato da rovesci e temporali diffusi.

Il nord Italia è al momento il settore più esposto a questo tipo di instabilità, sia il 24 che il 25 Aprile. Ma la giornata di lunedì rischia di rivelarsi quella più perturbata, con temporali localmente intensi e ricchi di grandine. Eloquenti le precipitazioni previste lunedì 24 dal modello americano GFS:

Centro e sud Italia sono, al momento, più ai margini del maltempo. Anche il 25 Aprile potrebbe riservare brutte sorprese piovose sul nord Italia, mentre il resto della penisola avrebbe tempo un po' più stabile. Queste le piogge previste per la festa della Liberazione.

Il tutto si svolgerà con temperature attorno alle medie del periodo, con massime fino a 20-22°C. Dunque anche col transito di questi fronti instabili non ci aspettiamo grandi sbalzi di temperatura.