Meteo 7 giorni: signori si cambia! TEMPORALI frequenti e calo termico su mezza Italia

La siccità potrebbe presto essere soffocata da precipitazioni importanti, attese anche sotto forma di violenti nubifragi. Il tutto è previsto nel volgere di pochi giorni, in concomitanza con il cedimento dell'anticiclone, dapprima al nord, poi anche al centro, un po' meno al sud, come del resto è normale che sia.



Vediamo come si originerà il passaggio di consegne stagionali: questa mappa, prevista per mercoledì, mette in evidenza l'usura del bordo settentrionale del promontorio anticiclonico che ci ha interessato in questi giorni, notate anche il richiamo sciroccale sulla Sardegna che farà ulteriormente lievitare le temperature sull'isola:

Giovedì ecco i temporali diffondersi in maniera più netta anche sulle pianure del nord e coinvolgere in pieno anche la Toscana, ancora parzialmente protetta dall'Appennino l'Emilia-Romagna:

Nella notte su venerdì i rovesci si localizzeranno sul nord-est e le regioni centrali tirreniche:

Anche venerdì pomeriggio l'instabilità si rinnoverà tra nord e centro, mentre per sabato i fenomeni dovrebbero concentrarsi nuovamente sul settentrione e le regioni centrali, sino a coinvolgere la Campania, il caldo si limiterebbe ad agire sul meridione.

FINE SETTIMANA: l'instabilità temporalesca andrebbe a localizzarsi al nord, mentre il sole tornerebbe a splendere al centro, pur con locali disturbi, ancora estate al meridione, qui una mappa dei fenomeni previsti sabato al nord e molto marginalmente al centro:

SUPER GUASTO: ed ecco il netto peggioramento previsto da molti modelli per lunedì 20 settembre e martedì 21 settembre, una sciabolata temporalesca di quelle intense che colpirà tutta l'Italia a partire dai quadranti nord occidentali:

IN SINTESI il tempo sino a martedì 21 settembre:

da mercoledì 15 a venerdì 17 settembre: tendenza temporalesca in accentuazione a partire dalle Alpi, in estensione giovedì alla Valpadana, a Toscana, Umbria, alto Lazio, ancora sole e caldo al sud, salvo locali temporali in Campania. Calo delle temperature al nord e al centro.

sabato 18 settembre: al nord instabile con qualche temporale sparso, isolati rovesci anche al centro, specie in Appennino, sole e caldo al sud.



domenica 19 settembre: ancora qualche temporale qua e là al nord, tempo migliore altrove.

lunedì 20 settembre: peggiora su nord-ovest, Sardegna e Toscana con violenti temporali, in attesa il resto d'Italia.



martedì 21 settembre: maltempo su gran parte d'Italia, giù le temperature, forti temporali e nubifragi, migliora al nord-ovest in giornata.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------