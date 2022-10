Meteo 7 giorni: si rifà vivo l'Atlantico! Occhio al CALDO su alcune regioni

L'ottobrata sta entrando nel vivo da nord a sud grazie alla persistenza di un vasto campo di alta pressione sub-tropicale: questa figura barica sarà protagonista su tutta la penisola fino a giovedì pomeriggio, dopodiché lo sarà per parecchi giorni prevalentemente al sud.

E sul resto d'Italia? Ebbene, come già annunciato nei giorni scorsi, l'Atlantico tornerà timidamente a risvegliarsi nel corso della terza decade di ottobre. Un primo fronte umido e instabile raggiungerà il nord sul finire di giovedì e nel corso di venerdì: sarà una perturbazione rapida che porterà piogge sparse e qualche forte rovescio soprattutto sui monti tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino.

Sabato 22 avremo ancora maltempo al nordest e, contemporaneamente, l'estensione delle piogge anche sulle regioni centrali.

A seguire, ad inizio prossima settimana, altre perturbazioni atlantiche potrebbero coinvolgere il nord, come anticipato in questo articolo.

Al sud, invece, l'anticiclone sarà protagonista per almeno un'altra settimana e addirittura potremo assistere ad un'intensificazione del caldo! Secondo gli ultimissimi aggiornamenti le temperature potrebbero aumentare ulteriormente fino a sfiorare i 28-30°C su Sardegna e Sicilia. Queste le temperature, indicative, previste domenica 23 ottobre:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 17 ottobre: stabile su tutta Italia e clima molto mite. Qualche nube bassa o banco di nebbia in Val Padana e Liguria. Anticiclone africano in rinforzo, temperature in aumento.

Martedì 18 ottobre: anticiclone africano disteso su tutta Italia, stabile e temperature in aumento oltre le medie.

Mercoledì 19 ottobre: prosegue la fase stabile, anticiclone su tutta Italia. Un po' di nubi basse in arrivo sulle coste tirreniche e al nord, ma in un contesto particolarmente mite.

Giovedì 20 ottobre: infiltrazioni umide e instabili dall'Atlantico verso le regioni nord-occidentali, possibile l'arrivo di piogge sparse e qualche rovescio. Più stabile sul resto d'Italia e ancora clima gradevole.

Venerdì 21 ottobre: piogge e rovesci sparsi al nord Italia, specie sulle Alpi e in Liguria centro-orientale. Nubi in aumento al centro, stabile e soleggiato al sud con clima molto mite.

Sabato 22 ottobre: piogge al nordest, fenomeni in estensione anche al centro Italia. Stabile e caldo in aumento al sud.

Domenica 23 ottobre: momentanea pausa al nord, stabile al centro e al sud con temperature in ulteriore aumento. Caldo anomalo per le isole maggiori.

Lunedì 24 ottobre: nuovo peggioramento al nord con piogge e rovesci. Nubi al centro, stabile e caldo anomalo al sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località