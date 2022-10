Meteo 15 giorni: occasioni per PIOGGE (non per tutti), ma in un contesto molto mite

L'alta pressione che ci sta interessando in questi giorni dovrebbe abbassare un po' la cresta nella terza decade di ottobre sul Mediterraneo. Ciò significa che le correnti occidentali riusciranno a penetrare sul nostro mare solo parzialmente, determinando il transito di alcuni corpi nuvolosi e preziose precipitazioni specie al nord e su parte delle regioni centrali.

Le regioni meridionali e le Isole resteranno quasi sempre inglobate da un'area di pressioni livellate che campeggerà tra il nord Africa e le basse latitudini mediterranee ed avranno pertanto un tempo più stabile. Ciò che accomunerà tutta l'Italia sarà la mitezza delle masse d'aria, che potrebbe sfociare addirittira in un po' di caldo al sud e sulle Isole.

La prima mappa che vi proponiamo è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 25 ottobre, tra una settimana esatta:

Notiamo un'Italia divisa in due: a nord della linea scura (quindi al settentrione e su parte del centro) la possibilità di piogge; a sud della medesima linea (sul resto d'Italia) un tempo più stabile e molto mite per il periodo. In altre parole, avremo la reiterazione di un flusso sud-occidentale che farà capo ad una vasta depressione posizionata ad ovest dell'Irlanda; l'alta pressione si limiterà invece alle basse latitudini mediterranee e al nostro meridione.

La seconda mappa che vi proponiamo oggi mostra la probabilità di pioggia attesa in Italia nell'arco della giornata medesima, vale a dire martedi 25 ottobre:

Si notano le piogge che potrebbero cadere al nord e sull'alta Toscana. Su tutte le altre zone avremo tempo asciutto e molto mite.

Infine, se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 29 ottobre, la probabilità di pioggia in Italia dovrebbe evolvere in questo modo:

Si nota molto bene l'aumento della probabilità che possa piovere anche sulle regioni centrali oltre al settentrione. La medesima probabilità resterà invece bassa laddove vedete il colore blu e nulla nella parte bianca della mappa.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località