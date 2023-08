Meteo 7 giorni: Settembre si preannuncia DINAMICO, altri temporali in vista!

Il ciclone che da oltre due giorni sta imperversando su centro e nord Italia si sta gradualmente placando. Tuttavia, sarà ancora in grado di causare acquazzoni e temporali sparsi su diverse nostre regioni, almeno fino a giovedì. Ci riferiamo in particolar modo al Nordest, al medio Adriatico e alla Sicilia.

Nel frattempo, l'aria fresca si insedierà sempre più nei bassi strati, da nord a sud, garantendo un finale d'agosto piacevolmente mite di giorno e decisamente fresco di notte, come illustrato in questo articolo. Le temperature minime scenderanno sensibilmente, in particolare nelle aree interne pianeggianti e nelle valli, grazie a un'irradiazione notturna sempre più incisiva.

Tuttavia, con l'arrivo di settembre, le condizioni meteo tenderanno nuovamente a mutare, e potremmo assistere a un inizio d'autunno meteorologico decisamente dinamico. Secondo i principali centri di calcolo, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica sull'Europa occidentale.

Questa nuova depressione potrebbe sfiorare il Nord-Ovest e la Sardegna, causando un ritorno di acquazzoni e temporali nel periodo compreso tra il 4 e il 6 settembre. Contemporaneamente, gran parte del Centro e del Sud potrebbero nuovamente sperimentare temperature elevate, la cui intensità resta da determinare. Dunque, l'inizio della prossima settimana vedrà probabilmente un'ondata di calore nordafricano con temperature che potrebbero superare i 34-35 gradi, soprattutto al meridione. Il Nord, invece, potrebbe nuovamente essere interessato da tuoni, acquazzoni, grandinate e forti raffiche di vento.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 30 Agosto: residui temporali sparsi e acquazzoni sulle regioni adriatiche, migliora altrove. Clima gradevole.

Giovedì 31 Agosto: residui fenomeni isolati sul lato adriatico e in Sicilia, più soleggiato altrove. Il clima sarà fresco ovunque.

Venerdì 1 Settembre: avvio del nuovo mese con tempo stabile e anticiclone in rinforzo, ma senza caldo eccessivo.

Sabato 2 Settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia, temperature in aumento al centro e al sud, ma senza eccessi. Locali temporali al Nordovest.

Domenica 3 Settembre: stabile su gran parte d'Italia e caldo nella norma di giorno, molto fresco di notte. Temperature in aumento al sud.

Lunedì 4 Settembre: possibile peggioramento su Sardegna e Nordovest stante l'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Caldo in aumento al centro e al sud.

Martedì 5 Settembre: instabile al nord e Sardegna, più stabile altrove con caldo a tratti intenso.

