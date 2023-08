Cambio di Stagione: Aria Fresca e Irraggiamento Notturno Portano un Calo Termico in Italia

L'aria fresca nord-atlantica ha invaso tutto il Mediterraneo centrale e nelle ultime ore ha portato un sensibile calo termico in tutta la penisola, incluso il meridione che fino a ieri sera era ancora alle prese con il caldo subtropicale.

Le temperature sono diminuite praticamente ovunque e resteranno su valori gradevoli almeno fino ai primi giorni di settembre. Tuttavia, il calo termico più significativo lo riscontreremo nelle ore notturne, poiché la stagione è avanzata e l'irraggiamento notturno inizia a prendere il sopravvento.

L'irraggiamento notturno è un fenomeno fisico che riguarda la nostra atmosfera durante tutto l'anno, ma risulta più evidente nei mesi autunnali e invernali. Consiste nel rilascio di calore della nostra atmosfera in assenza del Sole. L'aria più calda presente nei bassi strati tende a salire, raggiungendo le alte quote, per poi disperdersi molto lentamente negli strati superiori dell'atmosfera.

È un fenomeno ben più pronunciato in inverno; infatti, grazie all'irraggiamento notturno possiamo avere gelate, brinate o temperature sotto lo zero in valli e pianure nelle notti stellate invernali.

Verso la fine di agosto, le ore di buio iniziano ad aumentare, tenendo presente che siamo a meno di un mese dall'equinozio d'autunno. Questa maggiore durata della notte favorisce una perdita di calore significativa. Lo noteremo principalmente nelle prossime due notti: la temperatura minima potrebbe scendere fino a 11-12°C in molte località interne del Centro e del Nord. Nelle valli alpine, prealpine e appenniniche, la temperatura potrebbe anche scendere sotto i 10°C.

Le temperature lungo le coste saranno più resistenti al calo, soprattutto considerando che avremo a che fare con mari ancora molto caldi, i quali manterranno le temperature piuttosto miti anche nelle prossime settimane e, probabilmente, durante buona parte dell'autunno.