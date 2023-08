Lotta tra estate e autunno: previsioni meteo per la settimana prossima in Italia

In altra sede l'abbiamo definita una "spina nel fianco", non solo dal punto di vista atmosferico, ma anche modellistico. Si tratta di una depressione che si scaverà in corrispondenza della Penisola Iberica e resterà parcheggiata sul posto per almeno 48-72 ore.

A seguire sarà davvero una bella lotta tra i modelli; la figura di maltempo tenderà ad avanzare verso di noi o ripiegherà a sud, intimorita dall'alta pressione? La maggior parte dei modelli attualmente opta per la prima ipotesi, anche se la seconda non può essere ancora esclusa a priori.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 6 settembre; vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco l'alta pressione che si protenderà dal nord Africa verso parte del centro e il meridione. E' visibile dalla zona con colori blu o bianchi, quindi con probabilità di pioggia molto bassa o nulla. Si nota bene anche il flusso atlantico che scorrerà sull'Europa centrale, interessando anche il settentrione e la Toscana.

Proprio il nord e la Toscana potrebbero essere sede di fenomeni temporaleschi anche intensi che si contrapporranno ad un tempo decisamente più stabile e caldo (moderato) su parte delle regioni centrali, le Isole e al sud.

Sul fronte termico, vi mostramo ora la mappa delle temperature a 1500 metri attese sempre per le ore centrali di mercoledi 6 settembre:

Con questa situazione punte di caldo intenso non potranno essere escluse sulla Sicilia e l'estremo sud. Su tutte le altre regioni il caldo sarà sopportabile fino ad avere una condizione decisamente più gradevole al nord stante le precipitazioni.

Infine, facciamo un passo avanti fino al giorno 10 settembre. Questa la media sinottica del modello americano valida per la giornata in parola:

Ancora pochi cambiamenti: le regioni settentrionali e parte di quelle centrali sotto il tiro delle correnti atlantiche e rischio di fenomeni; altrove tempo buono ed anche abbastanza caldo, specie all'estremo sud.

