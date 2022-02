Meteo 7 giorni: pioggia, NEVE e venti tempestosi in arrivo, poi altro guasto verso fine mese?

Tutti i modelli matematici sono concordi circa l'arrivo di una irruenta avvezione fredda di origine artica, pronta a scatenare raffiche di vento davvero intense, piogge ed anche nevicate.

L'irruzione artica coinvolgerà principalmente le regioni centrali e meridionali, tra i giorni di lunedì, martedì e mercoledì, mentre il nord resterà quasi totalmente ai margini del maltempo e soprattutto del calo delle temperature.

Verrà infatti a crearsi una situazione abbastanza contrapposta tra nord e sud: sul settentrione le temperature tenderanno a salire oltre le medie ad inizio settimana a causa dei venti più secchi di foehn, mentre al sud avremo un sensibile calo termico che porterà la colonnina di mercurio sotto le medie di diversi gradi.

Le prime note di maltempo giungeranno lunedì a cominciare dalle regioni adriatiche tra Romagna, Marche e Abruzzo, ma qualche pioggia sparsa si farà viva anche su Lazio e Campania. Il vento inizierà a rinforzarsi nettamente da sud-ovest (libeccio) su tutto il centro ed il sud con raffiche a tratti forti o molto forti. Le temperature saliranno momentaneamente su tutta la penisola.

Dalla sera di lunedì inizierà ad affluire l'aria più fredda dai Balcani che darà la prima forte spallata alle temperature sulle regioni centrali, dopodiché nel corso di martedì toccherà anche al sud assaporare condizioni meteorologiche decisamente più invernali. Il maltempo sarà diffuso su tutto il Meridione nel corso di martedì e ancora proseguirà su Abruzzo e Molise. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno Puglia, Molise, Calabria e Sicilia settentrionale.

La neve inizialmente scenderà in alta montagna (lunedì), dopidiché avremo un calo della quota neve fin sui 600-700 metri nel corso di martedì sull'Appennino centro-meridionale. Fiocchi di neve possibili fino a 400-500 metri su Abruzzo e Molise.

Il pericolo principale, tuttavia, sarà legato alle intense raffiche di vento: dopo la libecciata di lunedì mattina e pomeriggio dovremo fare i conti con il maestrale e la tramontana fra lunedì sera, martedì e mercoledì su tutto il centro ed il sud. In Sardegna, lunedì sera, sono attese raffiche di tempesta (oltre 90 km/h), mentre martedì su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo sono previste raffiche di burrasca forte fino a 80-85 km/h.

Venti di burrasca su Campania, Lazio, Marche, Umbria.

Mercoledì i cieli torneranno sereni su gran parte d'Italia, ma il vento persisterà su tutto il sud e il basso Adriatico. L'alta pressione si rinforzerà fino a venerdì.

Sul finire della prossima settimana, tra sabato 26 e domenica 27, potrebbe manifestarsi un nuovo peggioramento ad opera delle correnti artiche. I principali modelli matematici concordano, al momento, riguardo la formazione di una depressione sull'alto Tirreno che potrebbe riportare il maltempo e la neve a bassa quota al nord, oltre che tanto altro maltempo al centro e al sud. Tuttavia si tratta solo di ipotesi al momento, che necessiteranno di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Lunedì 21 febbraio: irruzione d'aria fredda dai Balcani verso le regioni centrali e meridionali. Venti in rinforzo, fenomeni sparsi su Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo. Fiocchi di neve in Appennino oltre i 1200 metri. Temperature in momentaneo aumento, in calo solo dalla tarda sera.

Martedì 22 febbraio: piogge diffuse e acquazzoni al sud e sul medio-basso Adriatico, neve oltre i 600-700 metri. Fiocchi possibili in media collina su Abruzzo e Molise. Sereno al nord. Venti di burrasca forte o tempesta sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori. Temperature in forte calo al centro e al sud.

Mercoledì 23 febbraio: alta pressione in rinforzo, tempo stabile su tutta Italia ma residue raffiche di vento al sud. Temperature in aumento.

Giovedì 24 febbraio: stabile su tutta Italia, residue raffiche di vento al sud. Temperature in netto aumento.

Venerdì 25 febbraio: anticiclone forte su tutta Italia, nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature in aumento.

Sabato 26 febbraio: possibile nuova irruzione fredda nel Mediterraneo, con maltempo al centro e al nord e neve fino a bassa quota in pianura Padana (da confermare).

Domenica 27 febbraio: maltempo diffuso in Italia e nevicate abbondanti in montagna, ma da confermare.

