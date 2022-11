Meteo 7 giorni: peggiora a breve al nord, poi NETTO raffreddamento nel week-end

Un rapido cavo d'onda proveniente dall'Atlantico raggiungerà a breve il nord e darà vita ad un peggioramento del tempo diffuso ma complessivamente di medio-bassa entità. Solo alcuni settori della Liguria centrale potrebbero fare i conti con acquazzoni più persistenti per mere questioni orografiche. Il peggioramento durerà fino a giovedì e coinvolgerà principalmente Liguria, Lombardia, alto Piemonte, alta Toscana, Trentino alto Adige, Veneto, Friuli. Sul resto d'Italia, invece, avremo tempo stabile e gradevole almeno fino a venerdì 11.

E poi cosa succederà? A partire da sabato 12 il tempo cambierà nuovamente, questa volta a causa di correnti molto più fredde provenienti dall'est Europa. L'anticiclone si ingrosserà sensibilmente su tutta l'Europa centrale (dando inizio ad un periodo esageramente più caldo del normale) con conseguente discesa di aria fredda dall'est Europa verso il Mediterraneo. L'evoluzione di questa massa d'aria fredda è già stata ampiamente discussa nei precedenti articoli e continua tuttora a possedere parecchie incertezze.

Al momento è più probabile che l'obiettivo principale siano il sud ed il basso Adriatico tra sabato 12 e domenica 13: la retrogressione potrebbe dar luogo a piogge ed acquazzoni sparsi, mentre la neve scenderebbe a quote alte in Appennino (generalmente oltre i 1200 metri). Successivamente la goccia fredda potrebbe dirigersi ad ovest/nord-ovest, ovvero verso Sardegna e nord Italia, tra il termine di domenica e l'inizio della prossima settimana. Tuttavia, come già specificato, le incertezze sono ancora elevate su questa evoluzione.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 9 novembre: piogge al nordovest, in estensione al nordest entro sera. Stabile al centro e al sud con temperature in aumento. Temperature in aumento.

Giovedì 10 novembre: qualche piovasco al nordest, Liguria, Toscana. Stabile al sud. Temperature in lieve aumento ovunque.

Venerdì 11 novembre: anticiclone su gran parte d'Italia. Nebbie e nubi basse possibili in Val Padana, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 12 novembre: aria più fredda dai Balcani in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud. Venti in rinforzo al sud e nubi in aumento. Temperature in calo netto.

Domenica 13 novembre: irruzione fredda dai Balcani verso il sud Italia ed il basso Adriatico. Piogge sparse e forti acquazzoni specie sui settori ionici. Più asciutto al nord e parte del centro. Temperature in netto calo.

Lunedì 14 novembre: possibile estensione del maltempo al centro Italia ed anche al nordovest e in Sardegna, da confermare. Temperature in calo.

Martedì 15 novembre: migliora al sud, residui fenomeni al nord e Sardegna (da confermare). Temperature stazionarie.

