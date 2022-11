Meteo 15 giorni: diamo (con notevole ritardo) il BENVENUTO all'AUTUNNO!

Le piogge che sono cadute nei primi due mesi autunnali, come era prevedibile, non sono state sufficienti a risanare almeno in parte il deficit idrico che attanaglia soprattutto l'Italia centro-settentrionale.

Un nuovo grido di allarme si erge dal bacino del Po che si presenta ancora pesantemente sotto lo zero idrometrico in uno dei periodi più piovosi dell'anno; si spera che almeno la seconda parte di novembre porti consiglio ad una situazione idrica drammatica. Le mappe in nostro possesso sono per fortuna ottimiste per l'arrivo delle perturbazioni atlantiche sull'Italia...quei fronti capaci di dispensare piogge ben distribuite sul nostro territorio.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 16 novembre:

Da questa mappa sembra che le alte pressioni si facciano finalmente da parte e consentano alle correnti oceaniche di penetrare sul Mediterraneo con il loro carico di pioggia. La seconda mappa mostra invece la probabilità di piogga a scala italica valida sempre per mercoledi 16 novembre:

Il nord e il Tirreno con probabilità di pioggia ELEVATA o MEDIA. Dove vedete il colore tendente al blu la probabilità che possa piovere sarà invece più BASSA, ma contiano che l'acqua possa arrivare ovunque con una situazione siffatta.

Infine, buone notizie anche per il giorno 20 novembre; ecco la media degli scenari americana per la giornata in parola:

Niente alte pressioni, ma depressioni e perturbazioni foriere di piogge sulla nostra Penisola. Nei prossimi gIorni faremo il punto, sperando di poter confermare questo scenario.

