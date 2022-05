Meteo 7 giorni: ondata di CALDO per giorni, ma coi TEMPORALI dietro l'angolo!

Sembrano non esserci più dubbi sulla prima vera ondata di caldo della stagione, che ci farà vivere diversi giorni tipicamente estivi su tante nostre regioni. Nel prosieguo di settimana l'anticiclone diverrà sempre più forte su tutta Italia, in particolare al centro e al nord, dove produrrà un sensibile aumento termico che sarà responsabile di anomalie termiche piuttosto rilevanti (come già approfondito in questo articolo).

Il caldo inizierà a farsi sentire da venerdì su tutto il nord, come se ci trovassimo tra giugno e luglio! Le temperature, infatti, saliranno fin sui 31-32°C in pianura Padana, specie su bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto e Friuli. Caldo in aumento anche nelle zone interne del centro e del sud.

Nel fine settimana, nonostante l'ingresso di aria più instabile al nord che favorirà lo sviluppo di temporali sparsi ma forti, il caldo non allenterà la presa e potremo ancora rilevare massime attorno ai 30-32°C.

Non è finita qui: nei primi giorni della prossima settimana l'anticiclone continuerà ad aleggiare nel Mediterraneo centro-occidentale seppur non forza a sufficienza per impedire la nascita di rovesci e temporali pomeridiani.

L'instabilità, infatti, sarà spesso presente nelle aree più interne, sui monti ed anche in pianura Padana (principalmente nelle ore pomeridiane e le prime ore della sera).

Saranno fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo ma localmente molto forti, in grado di produrre locali grandinate e piogge a carattere di nubifragio.

Tutto questo sarà possibile grazie al forte gradiente termico e igrometrico verticale: aria più secca e fresca in alta quota sovrasterà aria molto più calda e umida al suolo (ci aspettiamo massime clamorose fino a 33°C in pianura Padana): il risultato sarà l'inevitabile formazione di instabilità localizzata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 12 maggio: isolati temporali possibili in Sicilia, altrove anticiclone sempre più forte e temperature in aumento.

Venerdì 13 maggio: instabilità disorganizzata all'estremo sud, altrove tempo stabile e soleggiato. Temperature estive da nord a sud con picchi di 28-29°C nelle aree interne.

Sabato 14 maggio: caldo fuori stagione su gran parte d'Italia. Picchi di 30-32°C in pianura Padana. Temporali pomeridiani e serali sulle Alpi in estensione alle alte pianure del nord.

Domenica 15 maggio: instabilità via via più presente non solo al nord ma anche al centro Italia. Stabile e soleggiato al sud. Temperature stazionarie.

Lunedì 16 maggio: acquazzoni e temporali al nordovest e nelle zone interne del centro. Sereno al sud. Clima caldo su gran parte d'Italia.

Martedì 17 maggio: instabilità sparsa prevalentemente nelle aree interne e montuose, temperature in ulteriore aumento in pianura Padana, con picchi di 33°C.

Mercoledì 18 maggio: poche variazioni, ancora anticiclone predominante ma col rischio di temporali pomeridiani su colline e montagne, oltre che in pianura Padana. Clima caldo ovunque.

