Meteo 7 giorni: MALTEMPO alle porte, ritorno all'Inverno per alcuni giorni!

La mitezza non durerà a lungo, su questo ormai non ci sono dubbi. Una perturbazione nord-atlantica avrà il merito di riportare nubi, piogge e locali forti temporali tra domenica e lunedì, a cui poi seguirà un deciso e diffuso calo delle temperature.

Tra lunedì sera, martedì e le prime ore di mercoledì vivremo una fase pienamente invernale su tutto lo Stivale grazie ad un flusso freddo artico che si prodigherà sin sul Mediterraneo centrale. Sia chiaro, non ci sarà la neve a bassa quota! Farà certamente più freddo, tanto che la colonnina di mercurio potrebbe scivolare sotto le medie di circa 7-9°C sulle regioni adriatiche e di 3-5°C sotto le medie sul resto d'Italia.

Inoltre nelle ore notturne di martedì e mercoledì ci sarà un notevole rischio di brinate e gelate nelle aree interne del centro e del nord, oltre che nelle valli alpine, prealpine e appenniniche.

Subito dopo questa veloce fase fredda tornerà l'alta pressione con un notevole carico d'aria mite sub-tropicale marittima. Le temperature saliranno ovunque riportandosi oltre le medie su tutta Italia. Sarà un finale di Marzo stabile e mite, come visto in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 25 marzo: stabile su gran parte d'Italia tra mattina e pomeriggio, cieli sereno o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 25-26°C al centro e al sud. Mite anche al nord. Temporali su Alpi e Prealpi, in estensione anche alle pianure di Veneto e Friuli entro sera.

Domenica 26 marzo: peggioramento al nord con piogge e temporali in transito da ovest verso est. Fenomeni in estensione in giornata al centro. Stabile e molto mite al sud.

Lunedì 27 marzo: maltempo in spostamento al centro e al sud con netto calo delle temperature! Venti molto forti di ponente e maestrale su centro, sud e isole maggiori.

Martedì 28 marzo: ultimi fenomeni al sud e versante adriatico, con fiocchi di neve in alta collina. Venti forti di tramontana e forte calo termico su tutta la penisola.

Mercoledì 29 marzo: più soleggiato ovunque, ma temperature di gran lunga sotto le medie del periodo!

GIovedì 30 marzo: torna l'alta pressione su tutta Italia, temperature in deciso aumento!

Venerdì 31 marzo: stabile su tutta Italia e clima molto mite. Ulteriore aumento delle temperature con picchi anomali di 25-26°C al sud e isole maggiori.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località