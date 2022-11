Meteo 7 giorni: l'Autunno prende in mano l'Italia, ecco le piogge in vista

La sinottica in Europa ha subito notevoli cambiamenti rispetto all'inizio di novembre e al mese di ottobre, riferendoci ovviamente alla disposizione delle principali figure di pressione. L'anticiclone che attanagliava il Mediterraneo è stato spazzato via e nei prossimi giorni non si intravedono sussulti anticiclonici verso lo Stivale, anzi il flusso atlantico avrà ancora diverse cose dire.

L'inizio di settimana sarà instabile al nord e a sprazzi sul lato tirrenico grazie alla massa d'aria molto fresca arrivata dall'est Europa, discussa in questo articolo. Questa retrogressione avrà un ruolo fondamentale per l'apertura della "porta atlantica", che permetterà l'ingresso di altre perturbazioni nel prosieguo di settimana all'interno del Mediterraneo.

Un nuovo guasto, dunque, si profila tra 15 e 16 novembre dapprima al nord e successivamente al centro e al sud. Questa perturbazione atlantica porterà piogge sparse, qualche forte acquazzone/temporale ed anche nevicate in montagna.

A seguire, tra venerdì 18 e domenica 20, sembra profilarsi un altro peggioramento di stampo atlantico che potrebbe rivelarsi più intenso del precedente. Anche in questo caso vedremmo un coinvolgemento importante dell'Italia, da nord a sud, come solo le perturbazioni atlantiche organizzate sanno fare.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 14 novembre: qualche rovescio residuo al sud, maltempo al nord con piogge diffuse e neve in montagna oltre i 1500 metri. Temperature in calo.

Martedì 15 novembre: instabilità residua al sud e centro Italia, più asciutto al nord fino al pomeriggio, poi possibile nuovo peggioramento per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 16 novembre: peggioramento su gran parte del nord e l'alto Tirreno per l'arrivo di nubi e instabilità dall'Atlantico. Breve miglioramento al sud.

Giovedì 17 novembre: maltempo in spostamento al centro e al sud, breve pausa al nord. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 18 novembre: breve pausa al nord fino al pomeriggio, poi possibile nuovo peggioramento a partire dal nordovest. Fenomeni residui al sud. Temperature in leggero aumento.

Sabato 19 novembre: maltempo su gran parte d'Italia, in arrivo un'altra perturbazione atlantica più intensa della precedente. Rischio nubifragi sul medio-alto Tirreno. Temperature in calo.

Domenica 20 novembre: maltempo al nordest, centro e sud. Nevicate sulle Alpi. Temperature in calo.

