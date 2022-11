Meteo 15 giorni: preparate gli OMBRELLI!

E' sempre più probabile un cambio di marcia del tempo atmosferico durante la prossima settimana. Il grande assente di questi ultimi mesi, l'Atlantico, sembra stia per tornare con le sue perturbazioni autunnali. Ovviamente non sappiamo quanto potrà durare, ma tali correnti potrebbero essere protagoniste sull'italia nella seconda parte di novembre e garantire un certo recupero idrico anche in quelle regioni dove la carenza d'acqua è ormai un problema più che serio.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 19 novembre:

Ecco una bella saccatura atlantica con tanto di minimo al suolo sul Mar Ligure in grado di rallentare in parte il sistema e garantire così una maggior persistenza dei fenomeni in sede italica.

La mappa relativa alla probabilità di pioggia in sede italica valida per domenica 20 novembre, mostra un quadro davvero confortante dal punto di vista pluviometrico:

La maggior parte delle aree avranno una probabilità di pioggia elevata o addirittura molto elevata; dove andrà "male" la probabilità di pioggia viene giudicata media e nessuna area avrà una probabilità di pioggia bassa.

Infine, volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, questa è la tendenza espressa dalla media degli scenari del modello americano per martedi 22 novembre:

Italia ed Europa centrale libere dalle alte pressioni che si manterranno lontane dal Mediterraneo. Il flusso occidentale potrebbe quindi dare continuità alle perturbazioni di portare ulteriori piogge sul Bel Paese; staremo a vedere!

