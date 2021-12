Meteo 7 giorni: il 2022 parte sotto il segno del deleterio anticiclone AFRICANO

L'alta pressione sub-tropicale è in rapido rinforzo su tutta Italia, come dimostrato dalle temperature rilevate nelle ultime ore su Alpi e Appennini (punte superiori ai 10°C oltre 1500 metri di quota!). Più in basso si alternano nebbie (come in pianura Padana) e ampi spazi di sereno.

L'anticiclone africano arriva probabilmente nel momento peggiore dell'inverno, proprio durante le festività di Capodanno, causando un danno enorme ai nostri monti e alle attività a loro legate. Il forte aumento termico, soprattutto in alta quota, sta causando una rapida fusione della neve ed oltre tutto sarà responsabile di un elevato rischio valanghe. Lo zero termico salirà clamorosamente oltre i 3500 metri nei prossimi 4 giorni, una situazione anomala anche in estate!

Il tempo stabile e gradevole, a tratti anche troppo, ci accompagnerà almeno fino al 4 gennaio, dopodiché ci sarà una graduale attenuazione dell'anticiclone a favore di correnti più fredde dai Balcani, di cui vi avevamo parlato in questo articolo.

Quest'aria più fredda potrebbe invadere l'Italia tra 5 e 6 gennaio, ma con alta probabilità non sarà in grado di portare tanti fenomeni e soprattutto neve a bassa quota.

Temperature massime a Capodanno:

Quel che è sempre più probabile, invece, è il forte calo termico che ci porterà l'Epifania, da nord a sud (non difficile, considerando che verremo da un periodo estremamente mite).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 31 dicembre: alta pressione forte su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Nebbie e nubi basse al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature in netto aumento.

Sabato 1 gennaio: Capodanno con l'alta pressione da nord a sud. Nebbie e nubi basse diffuse in pianura Padana e sul lato tirrenico. Clima primaverile in montagna, mite anche al sud e lato adriatico.

Domenica 2 gennaio: stabile da nord a sud grazie all'anticiclone africano. Mite in montagna, più freddo su pianura Padana e coste tirreniche grazie a nebbie e nubi basse. Mite al sud laddove splenderà il Sole. Temperature stazionarie.

Precipitazioni previste fino al 2 gennaio, praticamente inesistenti:

Lunedì 3 gennaio: ancora anticiclone persistente su tutta Italia con clima mite in montagna. Temperature stazionarie.

Martedì 4 gennaio: l'anticiclone resiste su tutta Italia e regala ancora tempo mite e a tratti uggioso al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 5 gennaio: possibile cedimento dell'anticiclone grazie all'arrivo di correnti più fredde e instabili da nord (leggi qui l'approfondimento). Temperature in calo.

Giovedì 6 gennaio: irruzione fredda dai Balcani con venti forti e netto calo termico. Fenomeni blandi, più concentrati sul lato adriatico!

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località