Meteo 7 giorni: FREDDO intenso e note instabili, poi si ritorna al punto di partenza!

Il gelido vento di tramontana sta sferzando le regioni del sud e del basso Adriatico e contribuisce ad un marcato calo termico, tipico delle grandi ondate di freddo che ogni inverno possono investire il Meridione. Tuttavia questa ondata di freddo è contraddistinta da aria molto secca che non permette l'arrivo di nevicate degne di nota. Qualche fiocco o chicco di graupel sta precipitando su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilcata e Calabria settentrionale, ma senza alcuna possibilità di accumuli.

Il freddo ci farà compagnia ancora per molti giorni su tutta Italia, ma le anomalie più pesanti riguarderanno il versante adriatico e il sud, dove si prospettano valori fino a 10°C sotto le medie del periodo. Da mercoledì in poi, le temperature inizieranno lentamente a salire e contemporaneamente risalirà aria più umida dal basso Mediterraneo che potrebbe favorire il ritorno della pioggia su molte località del sud e a sprazzi anche al centro Italia. Quest'ondata di maltempo, già spulciata in questo articolo, regalerebbe nevicate molto abbondanti sull'Appennino meridionale fino in collina.

Il nord resterà ai margini del maltempo ma non del freddo, che si farà sentire principalmente nelle ore notturne e all'alba.

A partire dal prossimo fine settimana aumentano sempre più le possibilità del ritorno dell'anticiclone delle Azzorre su tutto lo Stivale, con conseguente generale aumento delle temperature massime (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 6 febbraio: rapido peggioramento al nordovest, Sardegna Lazio con piogge sparse e fiocchi in collina o bassa collina. Aria gelida verso il lato adriatico con fiocchi di neve fin sulle coste, ma saranno fenomeni rari e deboli. Temperature in calo.

Martedì 7 febbraio: Peggioramento probabile su Sicilia, Sardegna e Calabria meridionale. Rari fenomeni su Basilicata, Puglia, Molise nevosi in pianura data la persistenza delle basse temperature.

Mercoledì 8 febbraio: possibile maltempo diffuso al sud con nevicate abbondanti in collina. Fenomeni sparsi sul medio-basso Adriatico, nevosi a bassissima quota. Asciutto al nord. Temperature stazionarie.

Giovedì 9 febbraio: depressione al sud con maltempo diffuso su Sicilia, Calabria, Basilicata. Nevicate abbondanti in Appennino, fiocchi fino in collina. Possibile estensione dei fenomeni anche su Puglia, zone interne della Campania e Molise. Nevicate sparse fino in pianura su Romagna, Marche, Abruzzo. Più asciutto sul resto del nord.

Venerdì 10 febbraio: fiocchi di neve sparsi su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise. Maltempo che persiste al sud, specie settori ionici. Temperature in lieve aumento.

Sabato 11 febbraio: rapido rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, rapido esaurimento dei fenomeni al sud. Temperature in lieve aumento.

Domenica 12 febbraio: anticiclone su tutta Italia, clima rigido di notte e all'alba, più gradevole di giorno.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località