Dopo il gran freddo arriva l'Atlantico o l'anticiclone? Gli ultimi aggiornamenti sono eloquenti

La più forte ondata di freddo di questo inverno (fino ad ora) sarà protagonista sull'Italia per diversi giorni. Le temperature stanno crollando vertiginosamente ovunque, soprattutto sul lato adriatico dove sono in atto isolate deboli nevicate legate all'effetto ASE (Adriatic Snow Effect), ma complessivamente trattasi di un'irruzione secca.

Solo a metà settimana potrebbe sopraggiungere una forte perturbazione a partire dall'estremo sud, che sarebbe responsabile non solo di nevicate ma anche di piogge intense (ve ne abbiamo ben parlato in questo articolo).

E poi cosa succederà? Il freddo e l'eventuale maltempo potrebbero farci compagnia fino alla giornata di venerdì 10 febbraio: saranno principalmente le regioni meridionali e centrali a fare i conti con le eventuali precipitazioni, mentre il nord con alta probabilità resterà ai margini dei fenomeni. Il freddo sarà invece ben presente praticamente ovunque ed in particolare le notti risulteranno gelide in montagna e Val Padana, molto fredde alle basse quote del centro e del sud.

Successivamente, durante il week-end dell'11-12 febbraio, le fredde correnti dell'est potrebbero pian piano perdere forza e addirittura potrebbero essere spazzate via dal solito anticiclone.

Dalle ultime emissioni modellistiche, infatti, sembra possa prevalere l'ipotesi di un nuovo ritorno prepotente dell'alta pressione su tutta Italia.

Ci sono possibilità sul ritorno delle correnti atlantiche? Al momento non è previsto il ritorno dell'Atlantico almeno per quanto riguarda la prossima settimana. Le correnti umide da ovest potrebbero essere determinanti per l'arrivo della neve al nord, anche in pianura grazie alla presenza di un notevole cuscino d'aria fredda che proprio in questi giorni prenderà forma. Questa nevosa possibilità, tuttavia, sembra avrà pochissime chance di realizzazione.

Come evidenziato dalle medie degli scenari dei principali modelli matematici dal prossimo week-end l'anticiclone prenderà il sopravvento su tutta Italia e spazzerà via le fredde correnti dell'est.