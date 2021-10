Meteo 7 giorni: FREDDO a oltranza o lieve ripresa delle TEMPERATURE?

Siamo alle porte di una nuova ondata di maltempo dai connotati più invernali che autunnali, la quale coinvolgerà in modo diretto le regioni centro-meridionali. Venti forti, aria molto fredda, acquazzoni e nevicate in montagna saranno i protagonisti delle nostre giornate almeno fino a venerdì, dopodiché le carte in tavola potrebbero pian piano cambiare.

A partire da sabato, infatti, assisteremo con buone probabilità ad una lenta ripresa dell'alta pressione che potrebbe culminare ad inizio prossima settimana dando una netta spallata alle fredde correnti artiche. Le condizioni meteorologiche andranno man mano migliorando, eccetto residui fenomeni all'estremo sud, e nel frattempo avremo una lenta ripresa delle temperature.

Tuttavia non dovremo aspettarci grandi sbalzi termici o l'improvviso ritorno del caldo, bensì un lento avvicinamento alle medie del periodo: considerando che giovedì toccheremo eccezionali anomalie negative fino a 10°C sul centro-sud, ad inizio prossima settimana potremo osservare temperature leggermente inferiori alle medie di ottobre.

Dalle nostre mappe si osservano le basse temperature previste per venerdì all'alba:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 13 ottobre: nuovo peggioramento al centro-sud, depressione in formazione nel Tirreno a causa di aria fredda in arrivo dai Balcani. Rovesci intensi e temporali su Sicilia, Calabria e Salento. Piovaschi su Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia centro-settentrionale. Isolati fenomeni sul nord-est, specie in pianura Padana tra Veneto ed Emilia Romagna. Fiocchi di neve in Appennino oltre 1300-1400 metri.Temperature in calo su tutta Italia, specie al sud e lato adriatico.

Giovedì 14 ottobre: piogge e rovesci su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Nubi e rari fenomeni su Puglia centro-settentrionale, Molise, Abruzzo, Fiocchi di neve sull'Appennino centrale oltre 1200 metri.Intenso vento di grecale sul centro-sud e versante adriatico. Temperature in ulteriore calo al centro-sud.

Venerdì 15 ottobre: miglioramento del tempo su tutto il sud, ma persistono intensi venti di tramontana e maestrale sul versante adriatico e al sud. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo. Risveglio molto freddo all'alba su tutta Italia.

Sabato 16 ottobre: blande correnti atlantiche in arrivo verso l'estremo sud, con piogge deboli e irregolari. Stabile al centro-nord. Temperature in lieve aumento ma ancora abbondantemente sotto la media. Si placa il vento di maestrale.

Domenica 17 ottobre: isolati rovesci su Sardegna, Sicilia e Calabria. Stabile altrove. Lieve aumento delle temperature specie nelle massime.

L'alta pressione in rinforzo in Italia ad inizio prossima settimana secondo la media ensemble GEFS:

Lunedì 18 ottobre: stabile su gran parte del centro-nord, migliora anche al sud eccetto residui deboli piovaschi in Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero aumento, ma ancora inferiori alle medie del periodo.

Martedì 19 ottobre: alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente stabile su tutta Italia. Temperature in aumento ovunque ma ancora leggermente sotto le medie del periodo.

Nel prosieguo arriverà l'Atlantico? Leggi qui

