Meteo 7 giorni: FORTE MALTEMPO in arrivo da lunedì, tutti i dettagli!

Arriva l'autunno: si annuncia con i primi forti temporali marittimi lungo le coste, si annuncia con il passaggio della prima vera perturbazione, si annuncia con la prima neve diffusa sulle Alpi sin verso i 2200m, con un calo termico importante e con un deciso rinforzo della ventilazione.



Tutto questo quando? Tra lunedì e martedì, con possibili repliche instabili tra mercoledì e giovedì su parte del territorio.

Già prima però assisteremo ai prodromi di questo peggioramento; si andranno infatti instaurando condizioni di instabilità tra venerdì e sabato sulle isole maggiori e lungo il Tirreno con temporali di matrice marittima, lo si vede molto bene da questa mappa:

Questa fascia di instabilità verrà raccolta dal flusso di correnti meridionali che precederanno l'ingresso della perturbazione atlantica attesa per lunedì e favoriranno l'attivazione della fenomenologia anche al nord nella giornata di domenica, segnatamente lungo le Alpi e su una fascia di territorio ristretta (asse Genova-Milano) della pianura, lo si vede chiaramente qui sotto:

Ed ecco arrivare il fronte vero e proprio nella giornata di lunedì 4 ottobre, foriero di piogge abbondanti, anche se probabilmente non sostenuto da alcuna vigorosa depressione al suolo; questo depone per un suo rapido transito da ovest verso est e con maggiore coinvolgimento della fascia montana e pedemontana del nord, della Liguria di Levante e della fascia centrale tirrenica sino al nord della Campania, come mostra chiaramente la sequenza, che mette in luce entro sera anche un miglioramento sui versanti nord occidentali:

Marginale invece sembrerebbe il coinvolgimento del medio Adriatico e dell'estremo sud. Tuttavia i modelli sono ancora molto incerti nel valutare il passaggio dei due impulsi successivi, attesi tra martedì pomeriggio e giovedì.



Sembrerebbe profilarsi un interessamento del nord-est, dell'Emilia-Romagna, poi di parte del centro, specie l'Adriatico e infine del meridione, ma il quadro rimane ancora da definire nel dettaglio, seguite gli aggiornamenti.



IN SINTESI il tempo sino a giovedì 7 ottobre:

venerdì 1 ottobre: instabile con rovesci su basso Tirreno, isole maggiori, Calabria, zone interne ed appenniniche del meridione. Tempo migliore altrove. Temperature senza grandi variazioni.



sabato 2 ottobre: instabile su isole maggiori, coste del Tirreno centrale e meridionale, mare aperto sul Tirreno con temporali, tempo migliore altrove. Temperature in lieve calo nelle aree interessate da fenomeni.



domenica 3 ottobre: peggiora al nord e sull'alto e medio Tirreno con i primi rovesci su Liguria, ovest Lombardia e fascia alpina, sporadici su Toscana e Lazio, asciutto e ancora un po' di sole altrove. Temperature in calo al nord.



lunedì 4 ottobre: veloce passaggio perturbato al nord con piogge, temporali e nevicate sulle Alpi oltre i 2000m, migliora dal pomeriggio al nord-ovest, maltempo sulle centrali tirreniche con temporali diffusi, fenomeni più sporadici su Sardegna e medio Adriatico. Al sud peggiora con temporali sulla Campania, solo nubi altrove. Temperature in ulteriore calo al nord, in calo anche al centro e sulla Campania, stazionarie sul resto del sud.



da martedì 5 a giovedì 7 ottobre: spiccata variabilità, possibili ricadute piovose o temporalesche entro mercoledì su nord-est, Emilia-Romagna, Umbria, Casentino, Lazio, Marche, Abruzzo e meridione con venti sostenuti ed ulteriore calo delle temperature, asciutto sulle rimanenti regioni, ma da confermare.

