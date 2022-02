Meteo 7 giorni: forte anticiclone per poco, poi il maltempo ci ritenta?

Una rapida irruzione fredda di origine artica sta invadendo in questi minuti le regioni del medio-basso Adriatico e del sud, a suon di venti forti e acquazzoni. Il calo termico sarà marcato fino a domani, dopodiché l'intera massa d'aria fredda sarà rapidamente spazzata via dall'anticiclone delle Azzorre pronto ad invadere il Mediterraneo.

L'apice del bel tempo sarà tra mercoledì e giovedì quando affluirà aria mite in quota proveniente dal settore sub-tropicale, come già ampiamente approfondito in questo articolo. In questi due giorni avremo cieli sereni su tutta la penisola e temperature addirittura gradevoli in collina e montagna. Lo zero termico schizzerà oltre i 3500 metri su tutto il nord, il centro e la Sardegna, con picchi anche superiori ai 4000 metri (valori insoliti anche in piena estate!)

La situazione potrebbe volgere ad un graduale cambiamento da venerdì: aria più fresca e instabile nord atlantica potrebbe farsi largo verso il Mediterraneo andando ad indebolire l'anticiclone.

Oltre ad un aumento generale delle nubi potremmo assistere al ritorno di qualche pioggia e qualche nevicata sulle dimenticate regioni del nord ed addirittura aumentano le possibilità di una depressione mediterranea alimentata da aria più fredda nord Europa.

Nella mappa in alto potete osservare le precipitazioni previste per la notte di sabato dal modello matematico GFS: le precipitazioni potrebbero ricoprire vaste aree del nord e la quota neve potrebbe scendere rapidamente fino a sfiorare le pianure tra Lombardia, basso Piemonte ed Emilia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 8 febbraio: freddo al sud e medio-basso Adriatico ma cieli sereni. Venti forti di tramontana. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 9 febbraio: anticiclone in arrivo su tutta Italia, tempo stabile ovunque e temperature in aumento.

Giovedì 10 febbraio: forte anticiclone su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in impennata ovunque.

Venerdì 11 febbraio: stabile al sud, tempo in graduale peggioramento al nord con l'arrivo di nuvolosità e piogge deboli sul lato tirrenico e al nordest. Temperature in calo.

Sabato 12 febbraio: possibile ondata di maltempo al centro e al nord. Piogge diffuse sul nordest e le regioni centrali, con neve a quote collinari e localmente a quote bassissime. Fenomeni sparsi al nordovest (previsione da CONFERMARE). Temperature in netto calo.

Domenica 13 febbraio: maltempo al centro e al sud, migliora al nord. Nevicate in Appennino fino a quote basse (da confermare).

Lunedì 14 febbraio: residui fenomeni al sud, più stabile altrove ma temperature sotto le medie.

