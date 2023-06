Meteo 7 giorni: dall'instabilità ad una FORTE perturbazione!

No, non ci siamo. Questo primo mese dell'Estate meteorologica continua a vacillare e mostrare gli stessi connotati meteo di Maggio, solo con qualche grado in più. Le alte pressioni continueranno ad ignorare il Mediterraneo anche nei prossimi sette giorni, eccetto una timidissima ripresa dell'alta pressione africana nelle prossime 48 ore.

Nulla di eccezionale: avremo solo un po' di stabilità in più (o per meglio dire qualche temporale in meno) tra venerdì, sabato e domenica. Ma da inizio prossima settimana il tempo comincerà a peggiorare nuovamente su tante regioni per l'arrivo di altre infiltrazioni fresche in alta quota, che daranno vita a tanti acquazzoni e temporali pomeridiani e serali.

Come se non bastasse il maltempo potrebbe amplificarsi nettamente a metà mese, ovvero tra 14 e 16 Giugno, per l'arrivo di una perturbazione ben più organizzata. Aria più fresca proveniente dall'est andrà ad interagire con una depressione atlantica, approfondendola nettamente a metà prossima settimana. Questa depressione porterà tempo decisamente più perturbato su gran parte d'Italia, come se ci trovassimo ad inizio Autunno. Interazioni est-ovest di questo tipo, nel pieno di Giugno, sono piuttosto rare e a quanto pare la sua realizzazione diventa sempre più probabile.

Per rivedere figure di alta pressione più decise e stabili nel Mediterraneo potrebbe essere necessario attendere il mese di Luglio, come anticipato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 9 Giugno: blando anticiclone in rinforzo. Maggior stabilità al centro e al sud, qualche temporale pomeridiano/serale al nord. Temperature in aumento.

Sabato 10 Giugno: alta pressione troppo blanda, insistono temporali pomeridiani nelle zone interne da nord a sud, specie in collina e in montagna e sul lato tirrenico.

Domenica 11 Giugno: correnti più fresche provenienti dai Balcani, rischio temporali al nord e nelle zone interne del centro e del sud, in sconfinamento sulle regioni tirreniche. Sereno sul litorale adriatico.

Lunedì 12 Giugno: temporali sparsi e disorganizzati da nord a sud, prevalentemente nelle zone interne e montuose. Temperature stazionarie.

Martedì 13 Giugno: instabilità sparsa su gran parte d'Italia, specie nei settori interni al pomeriggio. Nubi in aumento ovunque per l'avvicinamento di una perturbazione.

Mercoledì 14 Giugno: maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Possibili violenti temporali al nord e al centro. Temperature in calo.

Giovedì 15 Giugno: depressione verso il sud Italia, maltempo diffuso su centro e sud, ancora temporali al nord. Temperature in calo.

