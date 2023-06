Estate in difficoltà: dovremo attendere Luglio per un po' di stabilità?

Che l'Estate sia cominciata un po' zoppicante è sotto gli occhi di tutti. Ma la domanda più gettonata al momento è solo una: quando arriverà un po' di caldo e soprattutto un po' di vera stabilità? Per diverse regioni piogge e temporali stanno diventando un vero problema soprattutto per il comparto agricolo, mentre su altre è ancora necessaria la pioggia per risolvere il problema della crisi idrica.

Ma è altresì vero che i temporali estivi sono sempre un pericolo per tutti, considerando che oltre alla pioggia possono dar vita a violente raffiche di vento e anche dannose grandinate, anche distruttive. Insomma ci troviamo in quel periodo dell'anno che sarebbe preferibile evitare i fenomeni violenti. Ben vengano le piogge senza eccessi, ma il troppo storpia come sempre.

Il mese di Giugno proseguirà, a quanto pare, su questa scia di dinamicità e instabilità frequente. Addirittura a metà mese rischia seriamente di concretizzarsi un peggioramento di stampo autunnale, caratterizzato dal connubio tra fresco dell'est e perturbazioni atlantiche, che porterebbero piogge e temporali a più riprese sull'Italia.

Anche nel corso della terza decade di Giugno potrebbero non esserci grandi aperture per il ritorno del caldo e della stabilità prolungata. Si intravede un anticiclone un po' più addossato all'Italia, nelle medie degli scenari dei principali modelli, ma il predominio sarà ancora dei flussi instabili settentrionali. Di conseguenza potremo assistere a qualche giornata più calda, specie al sud e sulle isole, ma nel complesso prevarranno giornate con caldo nella norma e a tratti temporalesche.

Per una maggior prevalenza delle alte pressioni potrebbe essere necessario attendere il mese di Luglio. Secondo le medie termiche rilasciate dal centro europeo ECMWF, si evince un incremento delle temperature nel corso di Luglio. Le temperature previste a 1500 metri ci indicano valori tra i 16 e i 20°C, il che sta ad indicare una discreta presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. In questo contesto potremmo vivere diverse giornate con temperature superiori ai 30°C su tutta Italia, ma al momento è davvero difficile poter affermare se arriveranno forti ondate di caldo con temperature superiori ai 35-37°C.