Meteo 15 giorni: il MALTEMPO resterà annidato sull'Italia?

Niente da fare per la stabilità e il caldo sull'Italia. Vi mostriamo subito una mappa molto esauriente che ci permette di capire dove agiranno le alte e le basse pressioni attorno a metà mese.

Quella che vedete è la mappa delle probabilità di pioggia a scala europea valida per venerdi 16 giugno. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

L'alta pressione, riconoscibile dalle aree sgombre da precipitazioni, invece di puntare verso il Mediterraneo, farà l'ennesima migrazione a nord, in direzione delle Isole Britanniche e la Scandinavia. Qui avremo l'estate classica, stabile ed anche calda.

Più ad ovest, in pieno oceano, è visibile il flusso atlantico, mentre sull'Europa centro-meridionale ed in particolare sul bacino del Mediterraneo e l'Italia, seguiterà a comandare una lacuna barica con tanta instabilità al suo interno. In altre parole, almeno fino a metà mese non aspettiamoci il bel tempo, ne tanto meno delle ondate di caldo.

La seconda mappa invece è la situazione sinottica estrapolata dalla media degli scenari americana e valida sempre per il 16 giugno:

Ecco la conferma di quanto detto poco sopra: alta pressione in sede inglese e scandinava a cui farà da controaltare una blanda depressione in sede italica.

Volgiamo adesso lo sguardo oltre; come già anticipato ieri, attorno al 20 del mese in corso, potrebbe prendere piede una circolazione più occidentale, ma con l'alta pressione schiacciata alle bassa latitudini del Mediterraneo. Ecco cosa prevede la media degli scenari americana valida per martedi 20 giugno:

Riconfermiamo anche oggi la possibilità di una maggiore stabilità del tempo al sud, su parte del centro e sulle Isole, ad di sotto della linea scura sulla mappa. Più a nord invece nulla da fare con ancora rischio di rovesci o temporali accompagnati da temperature non troppo elevate.

