Meteo 7 giorni: da venerdì ben 4 perturbazioni una dopo l'altra

Ci siamo, l'Autunno è pronto ad entrare nel vivo e lo farà con ben 4 perturbazioni in rapida successione, le quali attraverseranno gran parte della penisola e regaleranno piogge a più riprese. Questa serie di perturbazioni culminerà tra martedì 22 e mercoledì 23 con una profonda depressione che potrebbe arrecare, purtroppo, anche fenomeni particolarmente dannosi (ne abbiamo parlato questa mattina).

La prima perturbazione irromperà venerdì e si rivelerà piuttosto rapida, ma comunque in grado di regalare un po' di piogge su tante regioni da nord a sud. Il lato tirrenico è senza dubbio quello più esposto alle precipitazioni che arriveranno dall'Atlantico. Un po' di neve cadrà sulle Alpi, generalmente oltre i 1400-1500 metri.

L'altra, ben più intensa, è attesa tra sabato e domenica e sarà caratterizzata da una depressione abbastanza profonda in transito dal Tirreno all'Adriatico. Essa regalerà piogge diffuse soprattutto al centro e al sud, oltre che qualche forte temporale su Puglia, Molise, Campania, Lazio e Basilicata. Piogge più sparse al nord, specie sabato, poi avremo un graduale miglioramento domenica.

La terza perturbazione sarà molto rapida e arriverà lunedì, coinvolgendo principalmente centro e sud Italia.

La quarta, come già anticipato, sarà quella più intensa e sarà caratterizzata da una depressione molto profonda e ricchissima di precipitazioni. Al momento si prospetta, per martedì 22, un centro di bassa pressione vicino ai 985 hpa, il che significherebbe che saremmo alle prese con l'ondata di maltempo più intensa e turbolenta degli ultimi 7-8 mesi. Oltre ai venti di burrasca non mancherà il rischio di piogge eccessive su alcune regioni come quelle del medio-basso Tirreno, delle Marche e dell'Emilia Romagna. Sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per capire con più precisione le reali potenziali di questa ondata di maltempo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 18 novembre: nuovo guasto determinato da un'altra perturbazione atlantica. Maltempo al nordest e arco alpino con neve oltre 1400 metri. Peggiora su gran parte del lato tirrenico e del centro Italia. Temperature in leggero aumento.

Sabato 19 novembre: maltempo su gran parte d'Italia, in arrivo un'altra perturbazione atlantica più intensa della precedente. Rischio nubifragi sul medio-alto Tirreno, Campania, Puglia, Molise. Nevicate sulle Alpi oltre 1000 metri. Temperature in calo.

Domenica 20 novembre: maltempo ben presente al sud e parte del centro, graduale miglioramento al nord. Temperature in calo.

Lunedì 21 novembre: nuova rapidissima perturbazione verso l'Italia, nevicate sulle Alpi occidentali anche sui 1000 metri. Temperature stazionarie.

Martedì 22 novembre: possibile profonda depressione sull'Italia con maltempo diffuso e fenomeni intensi sul lato tirrenico, Marche, Emilia Romagna. Nevicate abbondanti in montagna. Temperature in calo.

Mercoledì 23 novembre: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Temperature in calo.

Giovedì 24 novembre: possibile rinforzo dell'anticiclone e momentanea pausa dal maltempo.

