Meteo 7 giorni: CALDO intenso su tante regioni, ma torna anche l'instabilità!

Il caldo africano non mollerà facilmente la presa e ormai con altissima probabilità ci farà compagnia almeno fino al termine di luglio. La radice dell'anticiclone, infatti, si è ormai piazzata tra il Mediterraneo e l'Africa settentrionale, facendo così affluire vaste masse d'aria molto calda a tutte le quote lungo lo Stivale. Questo cuscino d'aria molto calda aleggerà nel Mediterraneo per molti giorni, umidificandosi di giorno in giorno per effetto della costante evaporazione dei mari.

Insomma caldo e afa ci faranno compagnia ancora a lungo, soprattutto sulle regioni del centro e del sud dove la prossima settimana potremo registrare ancora temperature tra i 36 e 40°C. Percepiremo un caldo decisamente più afoso sulle coste e le pianure, non solo di giorno ma anche di sera.

Solo il nord potrebbe cominciare a vivere giornate più clementi, quantomeno dal punto di vista termico. Il grande caldo di questi ultimi giorni potrebbe lasciar spazio a temperature inferiori di qualche grado grazie al ritorno di correnti più instabili da ovest, le quali saranno portatrici di acquazzoni e temporali localmente molto intensi.

Insomma farà ancora caldo anche al nord, però avremo maggior possibilità di temporali che quantomeno potranno bagnare, in modo disorganizzato, terre arse dalla siccità. Durante la prossima settimana abbiamo individuato almeno due passaggi instabili più consistenti che potrebbero portare frequente attività temporalesca, locali nubifragi e grandinate: la prima tra lunedì sera e mercoledì, la seconda tra venerdì e sabato. Ve ne abbiamo ben parlato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 24 luglio: Isolati temporali sulle Alpi. Caldo intenso su tutta Italia con poche variazioni termiche rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 25 luglio: anticiclone imponente al centro e al sud con caldo e afa eccezionali. Isolati forti temporali sul nordovest e arco alpino entro sera, ma sempre con temperature elevate. Temperature stazionarie.

Martedì 26 luglio: anticiclone su tutto il centro e il sud con caldo intenso e afoso. Temporali al nord con temperature sempre superiori alle medie del periodo. Temperature stazionarie.

Mercoledì 27 luglio: possibile instabilità al nord e zone interne del centro, tempo generalmente stabile altrove. Temperature stazionarie o lievissimo calo.

Giovedì 28 luglio: possibile incremento dell'instabilità pomeridiana al centro e al sud, specie nei settori interni. Temperature stazionarie e sempre oltre le medie del periodo.

Venerdì 29 luglio: possibile nuovo forte peggioramento al nord con temporali diffusi e localmente molto forti. Stabile e caldo intenso al centro e al sud. Temperature in lieve calo al nord.

Sabato 30 luglio: caldo all'apice su tutto il Meridione, temporali frequenti al nord e calo delle temperature.

