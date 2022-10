Meteo 7 giorni: caldo anomalo grande protagonista! Dove un po' di pioggia?

L'anticiclone africano presente ormai da giorni nel Mediterraneo ci farà compagnia ancora a lungo, probabilmente per almeno un'altra settimana. Altri sette giorni ricchi di anomalie termiche, soprattutto al centro e al sud dove vivremo condizioni meteorologiche simil-estive (come annunciato in questo articolo).

La radice anticiclonica resterà ben ancorata tra il Meridione e l'Africa settentrionale, favorendo una certa persistenza delle correnti sub-tropicali in grado di inviare masse d'aria decisamente calde e secche. L'anticiclone sarà molto robusto ed elevato, dato che sarà colmo di aria più calda fino ad alta quota come se ci trovassimo in piena estate.

Solo le regioni del nord potrebbero restare al margine di questo promontorio nord-africano. Grazie all'arrivo di infiltrazioni atlantiche più umide e instabili potremo assistere a piogge, pioviggini e qualche isolato rovescio. Le condizioni di maggior instabilità le ritroveremo nei giorni di venerdì, sabato, lunedì, martedì e mercoledì. Gli accumuli più interessanti (localmente oltre i 40 mm) li troveremo a ridosso dei monti alpini (specie alto Piemonte e Lombardia) e dell'Appennino settentrionale. Per il resto ben poco da segnalare: l'alta pressione sovrasterà gran parte del Paese per buona parte della prossima settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 21 ottobre: piogge e rovesci sparsi al nord Italia, specie sulle Alpi e in Liguria centro-orientale. Nubi in aumento al centro, stabile e soleggiato al sud con clima molto mite.

Sabato 22 ottobre: piogge al nordest, fenomeni in estensione anche al centro Italia. Stabile e caldo in aumento al sud.

Domenica 23 ottobre: momentanea pausa al nord, stabile al centro e al sud con temperature in ulteriore aumento. Caldo anomalo per le isole maggiori.

Lunedì 24 ottobre: nuovo peggioramento al nord con piogge sparse e rovesci isolati. Nubi al centro, stabile e caldo anomalo al sud. Temperature in ulteriore aumento.

Martedì 25 ottobre: caldo anomalo al sud con picchi di 30-31°C. Nubi e instabilità al nord e medio-alto Tirreno.

Mercoledì 26 ottobre: un po' di nubi al nord con qualche piovasco o pioviggine. Caldo simil-estivo al centro e al sud.

Giovedì 27 ottobre: anticiclone ancora protagonista su gran parte d'Italia, temperature oltre le medie ovunque.

