Meteo 15 giorni: l'autunno fa pochi passi avanti...

Anche oggi in questa sede siamo costretti a ribadire la stazionarietà di una situazione meteo che sta diventando davvero pesante sotto tutti i punti di vista. Le configurazioni sono bloccate e sembra che la spinta occidentale sia venuta meno, al cospetto di un'alta pressione che di riffa o di raffa è sempre li, pronta a rovinare i piani a qualsiasi perturbazione si accinga ad interessare l'Italia.

Il mese di ottobre difficilmente saprà raddrizzare una situazione che è partita male e rischierà di finire peggio per molte regioni.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 29 ottobre:

Pioverà ancora a più non posso su molte aree dell'Europa occidentale. Da noi invece andrà in scena sempre il solito scenario, con l'alta pressione radicata alle basse latitudini del Mediterraneo che impedirà ai fronti di entrare franchi sul Bel Paese.

Le conseguenze dal punto di vista dei fenomeni saranno sempre le stesse. Ecco la mappa della probabilità di pioggia attesa in Italia nella giornata di domenica 30 ottobre:

Pioverà un po' (e meno male!) sulle nostre regioni settentrionali, anche se molte aree resteranno a secco. Sul resto d'Italia avremo invece la solita situazione senza fenomeni e con temperature superiori alle medie del periodo specie al sud e sulle Isole.

Volgendo lo sguardo oltre e provando a sconfinare fino ai primi giorni di novembre, notiamo come le correnti occidentali potrebbero scavarsi una via verso il centro-nord della Penisola, ma ancora senza una volontà precisa di creare un vero cambiamento.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 2 novembre non fa che confermare quanto detto poco sopra:

Alta pressione forse in cedimento verso il centro-nord con le prime piogge più consistenti in arrivo. Ancora nulla di "buono" invece per il resto d'Italia.

