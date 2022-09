Meteo 7 giorni: CALDO a tratti intenso, ma la svolta stagionale è vicina

Il caldo è in costante intensificazione per effetto di un nuovo, l'ennesimo, rinforzo dell'anticiclone africano. Ma quanto durerà? Come ampiamente preannunciato nei precedenti articoli si tratterà, con alta probabilità, dell'ultima volta del caldo intenso in Italia per questa estate.

A partire dal week-end irromperà aria molto più fresca dal nord Europa, di provenienza artica, che farà precipitare le temperature da nord a sud ed ovviamente porterà una consistente dose di acquazzoni e temporali.

Con l'arrivo dell'aria più fredda, che invaderà dapprima il nord, ci aspettiamo l'arrivo di forti temporali e piogge persistenti sui monti, specie al nordest. Tra venerdi e sabato, infatti, sarà ben presente il rischio di isolati nubifragi tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Instabilità attesa anche al centro Italia ed infine anche al sud da venerdì in poi.

L'aria più fresca penetrerà tra domenica e metà prossima settimana: essa farà crollare le temperature fin sotto le medie anche di oltre 4-6°C. Insomma potremmo respirare aria pienamente autunnale, tipica della fine di ottobre, su buona parte d'Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 14 settembre: caldo diffuso da nord a sud, a tratti intenso sul Meridione. Possibile peggioramento al nord nella seconda parte di giornata per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest.

Giovedì 15 settembre: caldo ben presente al centro e al sud, maltempo al nord, in estensione nella seconda parte di giornata anche al medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie o in lieve calo solo al nord.

Venerdì 16 settembre: resiste il caldo africano al sud, condizioni di instabilità al centro e al nord, specie su monti e colline.

Sabato 17 settembre: caldo insistente al sud con temperature oltre le medie almeno fino al pomeriggio. Temporali diffusi al nord e forte calo delle temperature per l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Entro sera più fresco anche al sud!

Domenica 18 settembre: crollo delle temperature su tutta Italia, l'irruzione artica porta venti forti e instabilità al sud. Più sereno al centro e al nord.

Lunedì 19 settembre: nuovo peggioramento al nord e centro Italia, momentaneo miglioramento al sud. Temperature in ulteriore calo e clima fresco ovunque.

Martedì 20 settembre: rovesci sparsi sul medio-basso Adriatico e al sud, venti di maestrale in rinforzo. Sereno al nord. Temperature stazionarie, fortemente sotto le medie del periodo.

