Meteo 15 giorni: il FRESCO ci accompagnerà per gran parte della settimana prossima, poi...

Scenari di fine estate sull'Italia! A partire dal prossimo week-end la nostra Penisola verrà interessata da una massa d'aria molto fresca (se non quasi fredda per il periodo) che ci accompagnerà per gran parte della settimana prossima.

L'estate verrà messa a riposo a favore di temperature nettamente più autunnali da nord a sud; oltre al calo termico, avremo anche alcune precipitazioni, ma solo lungo il versante adriatico e al sud.

La prima mappa mostra la media termica degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per giovedi 22 settembre. Si tratta delle temperature a 1500 metri di quota:

Comparirà addirittura il freddo sull'estremo lembo nord-orientale del Continente. Da noi e sull'Europa centrale prevarrà un clima molto fresco che di notte e al primo mattino potrebbe addirittura essere freddo, specie in Valpadana e nelle aree interne del centro-sud.

Sul fronte delle precipitazioni, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia in Italia valida sempre per giovedi 22 settembre:

Come anticipato, le piogge si concentreranno al sud e lungo il medio Adriatico, con probabilità anche elevata sulla Sicilia. Al nord e sul Tirreno probabilità di pioggia bassa o del tutto nulla.

Cosa capiterà in seguito? Lentamente, l'alta pressione di blocco sul Regno Unito tenderà a cedere con la ripresa del flusso occidentale sul nostro Continente. Lo si nota bene dalla media degli scenari americana valida per domenica 25 settembre:

Tutto ciò avrà come conseguenza un aumento delle temperature ed il ritorno di qualche precipitazione anche al nord e sul Tirreno.

