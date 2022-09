L'estate giunge al termine dal week-end! PROSSIMA settimana quasi fredda!

L'autunno è pronto ad entrare in scena in modo piuttosto plateale, a cominciare proprio da questo fine settimana. Come anticipato in questo articolo è previsto il transito di un fronte freddo a partire da sabato, il quale darà luogo a maltempo ma anche ad un cospicuo calo termico a cominciare dal nord Italia. Le ultimissime note calde si consumeranno sul Meridione tra sabato mattina e pomeriggio, dopodiché anche sul Meridione il caldo sarà solo un ricordo.

L'aria più fresca invaderà l'Italia tra domenica e metà della prossima settimana, ovvero tra il 18 e il 22 settembre: le correnti nord-orientali soffieranno con insistenza su tutta la penisola, apportando anche qualche nota instabile soprattutto sul lato adriatico e al sud.

Il dato significativo sarà certamente il forte calo termico che riguarderà tutta la penisola. Pensate che nel periodo preso in esame le temperature scivoleranno sotto le medie di almeno 4-5°C, specie sul lato adriatico (come accennato in questo articolo). Questo significa che potremo imbatterci in temperature massime non superiori ai 22-23°C in tante località da nord a sud. Dopo il tramonto e fino all'alba percepiremo il primo freddo stagionale, che ci costringerà a metter mano ad una classica giacca autunnale. Le minime, infatti, potrebbero scivolare a ridosso dei 10-12°C nei in pianura Padana, nei settori interni e sulle colline. In montagna farà ancor più freddo.

Successivamente è probabile una lieve ripresa delle temperature, ovvero dal 23 settembre, ma il caldo e l'afa non sono al momento contemplate all'interno delle simulazioni modellistiche.