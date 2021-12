Meteo 7 giorni: avvio del 2022 da primavera, si ritorna in inverno dall'Epifania!

Sole, nubi basse e nebbie saranno i principali protagonisti dell'avvio del nuovo anno, grazie all'invadenza dell'anticiclone africano. La cupola anticiclonica già sovrasta in queste ore tutta Italia e persisterà almeno fino al 4 gennaio. Insomma ci aspettano diversi giorni statici, senza particolari cambiamenti del tempo e dominati dalle nebbie e dal Sole.

Le temperature continueranno ad aumentare e raggiungeranno l'apice tra 1 e 3 gennaio, soprattutto sui monti e le colline: le massime sfioreranno i 18-20°C in tante località dell'Appennino e del sud Italia, mentre sulle Alpi avremo temperature eccezionali fino a 13-15°C a 1400-1500 metri di quota. Lo zero termico, nella giornata di Capodanno, raggiungerà clamorosamente i 3800 metri di altitudine, un valore anomalo anche in piena estate.

Maggior dinamicità arriverà a ridosso dell'Epifania, quando è previsto un netto declino dell'anticiclone africano a favore di correnti nettamente più fredde dai Balcani (leggi qui l'approfondimento).

Le possibilità circa un rapido guasto del tempo sono netto aumento, tra 5 e 6 gennaio: aria fredda dai Balcani potrebbe irrompere su tutta Italia dando inizio ad un sensibile calo termico a tratti superiore ai 13-14°C, considerando che in partenza avremo temperature molto alte per il periodo.

Arriveranno anche acquazzoni sparsi ed anche qualche fiocco di neve fino in collina, accompagnati da intensi venti di tramontana e grecale. CI teniamo a sottolineare che l'entità di questa irruzione fredda è ancora in fase di studio e non sono esclusi dei cambiamenti a tal proposito.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 1 gennaio: Capodanno con l'alta pressione da nord a sud. Nebbie e nubi basse diffuse in pianura Padana e sul lato tirrenico. Clima primaverile in montagna, mite anche al sud e lato adriatico.

Domenica 2 gennaio: stabile da nord a sud grazie all'anticiclone africano. Mite in montagna, più freddo su pianura Padana e coste tirreniche grazie a nebbie e nubi basse. Mite al sud e sulle alte colline laddove splenderà il Sole. Gradevole anche in montagna. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Lunedì 3 gennaio: ancora anticiclone persistente su tutta Italia con clima mite in montagna. Temperature stazionarie.

Martedì 4 gennaio: l'anticiclone resiste su tutta Italia e regala ancora tempo mite e a tratti uggioso al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 5 gennaio: cedimento dell'anticiclne su tutta Italia, in arrivo correnti più fredde dai Balcani che innescheranno piogge e rovesci specie al centro Italia e sul lato adriatico. Temperature in forte calo.

Giovedì 6 gennaio: irruzione fredda dai Balcani con venti forti e netto calo termico. Piogge sparse al sud e medio-basso adriatico, con fiocchi di neve in collina.Più stabile al nord e lato tirrenico. Temperature in netto calo.

Venerdì 7 gennaio: residui fenomeni al sud e venti sostenuti di tramontana. Temperature stazionarie o ulteriore lieve calo.

