Meteo 7 giorni: attenzione a TEMPORALI e GRANDINE su diverse regioni

Non è ancora il definitivo crollo stagionale perché i modelli hanno fatto un dietrofront abbastanza netto sullo sfondamento dell'aria fredda nell'area mediterranea, ma ci stiamo avvicinando. I temporali colpiranno sino a domenica ad intervalli il nord e le regioni centrali, abbassando conseguentemente le temperature di alcuni gradi, l'estate piena resisterà invece al sud.



I temporali più forti sono previsti nella giornata di domenica al settentrione, specie tra la Lombardia, il Trentino e l'alto Veneto, ma anche sul Mar Ligure, sull'alto e medio Tirreno e la Venezia Giulia potrebbero generarsi i primi temporali marittimi di stagione piuttosto temibili e forieri di nubifragi.

Ecco un riassunto di quanto dobbiamo aspettarci sino a domenica accompagnato da un corredo di mappe che parlano più di ogni parola: dapprima ecco i fenomeni residui attesi per venerdì dopo il passaggio temporalesco odierno tra nord e centro: si prevedono su nord-est, Emilia-Romagna, Toscana e zone interne di Umbria, Lazio e persino Campania:

Sabato ci sarà un breve intervallo anticiclonico, ma secondo il modello europeo sussisterà al nord un lieve o moderato rischio di spunti temporaleschi pomeridiani a carattere sparso, come si nota dalla mappa seguente:

Domenica invece è previsto il passaggio di un veloce fronte temporalesco al nord con temporali soprattutto su Lombardia, Levante ligure, alta Toscana, Trentino ed alto Veneto, in rapido trasferimento verso est, come si nota qui sotto:

Da lunedì evoluzione molto incerta perché tutto dipenderà dai movimenti del vortice depressionario in arrivo da ovest; l'alta pressione ne impedirà l'accesso sul nostro Paese o alla fine sfonderà? Al momento tutto è ancora molto fumoso, lo vediamo dalla mappa che ce lo mostra per martedì 21 parcheggiato sulla Francia, l'idea è che possa in qualche modo sfondare verso levante portando altri temporali su mezza Italia, ma la situazione resta molto fumosa:

SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 23 settembre:

venerdì 17 settembre: qualche temporale sul nord-est e le zone interne del centro, schiarite al nord-ovest, salvo residui rovesci pomeridiani su Appennino ligure, bello e caldo al sud.

sabato 18 settembre: parzialmente nuvoloso al nord con locali rovesci o isolati temporali pomeridiani, specie sui monti, bel tempo altrove con focolai temporaleschi isolati sull'Appennino centrale, sole e caldo al sud.



domenica 19 settembre: al nord passaggio temporalesco da ovest verso est, specie su Alpi e Prealpi ma anche su alte pianure, più modesto sul resto del settentrione, migliora dal pomeriggio. Al centro nubi e qualche rovescio sulla Toscana, solo un po' di nubi sulle rimanenti regioni ma con scarso rischio di pioggia, bello e caldo al sud.



da lunedì 20 a giovedì 23 settembre: evoluzione molto incerta; possibile nuova accentuazione dell'instabilità tra nord, centro e Sardegna ma da verificare e confermare, temperature in iniziale aumento tra nord e centro, poi in nuova flessione.



