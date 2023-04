Meteo 7 giorni: aria MITE? Ha già i giorni contati, torna la PIOGGIA

Il maltempo tornerà molto presto in Italia, ormai non ci sono dubbi! L'aria primaverile presente attualmente da nord a sud sarà spazzata via da rovesci e temporali nella seconda metà della settimana. Il merito andrà non ad una ma addirittura a due perturbazioni nord-atlantiche, le quali penetreranno nel Mediterraneo una dietro l'altra.

Mercoledì sera i primi segnali del peggioramento saranno presenti al Nordovest, specie su Valle d'Aosta e Piemonte dove potrà svilupparsi qualche forte temporale. Sul resto d'Italia ancora stabilità e temperature elevate, addirittura fino a 22-24°C.

Il maltempo entrerà nel vivo giovedì su nord e centro Italia. Il settentrione sarà teatro di piogge diffuse e locali forti temporali che attraverseranno gran parte della Val Padana. I fenomeni più intensi, come già visto qui, riguarderanno i settori a nord del Po e la fascia prealpina tra Lombardia e Friuli. Accumuli di pioggia localmente discreti sono previsti anche su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. La neve scenderà in montagna al di sopra dei 1100-1300 metri di quota.

A seguire potrebbe fiondarsi nel Mediterraneo un'altra depressione, esattamente tra sabato e domenica, che andrebbe a riguardare principalmente centro e sud. Inoltre l'instabilità potrebbe resistere anche ad inizio prossima settimana stante l'isolamento della massa d'aria fredda e instabile nel Mediterraneo!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 12 Aprile: temperature in costante ripresa, tempo generalmente stabile. Picchi di 22°C in Val Padana e lato adriatico. Dalla sera possibili temporali al Nordovest.

Giovedì 13 Aprile: irrompe una nuova perturbazione nord-atlantica, forte peggioramento in vista al nord, con rovesci e temporali diffusi. Fenomeni in estensione entro il pomeriggio sul centro Italia. Molto mite e stabile al sud.

Venerdì 14 Aprile: piogge residue al nord, il maltempo si concentra su centro e sud Italia. Nuovo calo diffuso delle temperature!

Sabato 15 Aprile: maltempo e temporali sulle regioni del centro e del sud, temperature in ulteriore calo! Fenomeni possibili anche al Nordest!

Domenica 16 Aprile: locali rovesci e temporali nei settori interni di centro e sud Italia, più stabile al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 17 Aprile: graduale miglioramento al centro e al sud, possibile ritorno dei temporali al al nord! Temperature in lieve aumento.

Martedì 18 Aprile: tempo instabile specie nelle ore pomeridiani con acquazzoni e temporali diffusi! Colline e montagne nel mirino. Temperature stazionarie.

