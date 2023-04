Doppia depressione in pochi giorni, ecco tutta la PIOGGIA prevista!

È tornato il sud e soprattutto sono tornate temperature pienamente primaverili su tutta Italia dopo la passata fredda dei giorni scorsi. Merito di un blando promontorio di alta pressione la cui durata sarà estremamente limitata!

A conferma dell'elevata dinamicità meteorologica instauratasi da circa un mese nel Mediterraneo, ecco che nel prosieguo di settimana scorreranno sullo Stivale non una ma ben due perturbazioni.

Le temperature saliranno fino a giovedì prima di precipitare nuovamente. In verità il calo termico avrà inizio dal nord Italia proprio giovedì, poi si estenderà anche a centro e sud nel giorno successivo. Questo calo termico sarà innescato da una depressione nord-atlantica in ingresso nel Mediterraneo: essa porterà piogge, rovesci e locali forti temporali sul nord Italia, in rapida estensione al centro tra giovedì pomeriggio e sera.

Venerdì le precipitazioni coinvolgeranno centro e sud Italia, mentre ci sarà un momentaneo miglioramento al nord. A quanto pare non ci sarà nemmeno il tempo di archiviare definitivamente questa perturbazione, che un'altra depressione prenderà vita nel Tirreno a causa dell'ingresso di un nucleo freddo dalla Francia. Quest'altra depressione porterà veloci fenomeni al nord nel week-end e piogge un po' più forti e insistenti su centro e sud Italia.

Insomma ci aspetta una seconda parte di settimana molto movimentata con frequenti piogge e temporali. Ci sarà poco spazio per il Sole! Eloquenti le piogge previste fino al termine della settimana. Gli accumuli più abbondanti sono previsti sul Nordest (con picchi superiori agli 80 mm), sul centro Italia e sul basso Tirreno.