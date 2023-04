Depressione da giovedì, sferzata di TEMPORALI e anche NUBIFRAGI dal nord Italia!

Crescono di minuto in minuto le probabilità di un deciso peggioramento del tempo nella seconda parte della settimana, proprio a seguito di un improvviso aumento delle temperature e di momentanea stabilità.

L'ondata di maltempo seguirà il solito schema barico dell'ultimo mese, il quale vede l'ingresso di perturbazioni nord-atlantiche da nord-ovest verso sud-est, ma questa volta ci sarà qualche piccola differenza rispetto alle precedenti ondate di maltempo.

Ci riferiamo sia all'entità della saccatura instabile, che pare rivelarsi piuttosto intensa e profonda, sia ai maggiori contrasti termici dovuti all'avanzata stagionale. Nel cuore di Aprile il Sole comincia a dare un discreto contributo energetico nei bassi strati, soprattutto in aree come la Val Padana che agisce da vero e proprio contenitore di aria umida e calda. Ebbene nei prossimi due giorni le temperature saliranno nettamente su tutto il nord, fino a sfiorare i 22-23°C, tutta energia potenziale per le ipotetiche future perturbazioni.

Una di queste potremmo ormai considerarla una certezza: approderà sul nord Italia tra mercoledì sera e giovedì, dando luogo ad un deciso peggioramento caratterizzato da rovesci diffusi e intensi temporali. I fenomeni potrebbero rivelarsi molto forti su Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia: dalle ultime stime si prevedono picchi di pioggia superiori ai 90 mm, il che sta ad indicare la presenza di possibili nubifragi. Inoltre potrebbero essere associate ai temporali anche locali forti grandinate in Val Padana e sulle pedemontane.

Tra giovedì sera e venerdì il maltempo si estenderà anche su centro e sud Italia. Fenomeni localmente a carattere temporalesco su Lazio, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata. Piogge e rovesci residui al Nordest, mentre migliora rapidamente al Nordovest. Queste le precipitazioni totali previste nella giornata di venerdì: