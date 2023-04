Meteo: temperature in FORTE aumento da martedì, picchi di 27°C su alcune regioni

Il prosieguo di settimana sarà estremamente dinamico nel Mediterraneo, dove si alterneranno masse d'aria totalmente differenti. In queste ore ci sta lasciando l'aria fredda arrivata la scorsa settimana per far spazio ad un'avvezione tiepida sub-tropicale.

Le correnti calde da sud-ovest si muoveranno in seno ad un anticiclone mobile, di cui vi avevamo parlato in questo articolo, che va ad interporsi tra due distinte perturbazioni. Potremmo definirlo "breve ma intenso", considerando che questo anticiclone durerà meno di tre giorni e porterà un sensibile incremento delle temperature su tutta Italia.

In appena 36 ore passeremo da un contesto di sotto media ad uno di deciso sopra media. La prima impennata delle temperature arriverà martedì 11, poi aria ancor più mite affluirà tra mercoledì 12 e giovedì 13!

Nella giornata di mercoledì 12 Aprile avremo massime fino a 21-22°C su Val Padana e tante località del lato adriatico. Ma le temperature più alte potremo registrarle sulle due isole maggiori. In Sicilia spuntano picchi di 25°C, mentre in Sardegna addirittura valori di 26-27°C! Trattasi di temperature tardo primaverili accentuate dai venti sud-occidentali.

Giovedì l'avvezione calda sarà più marcata su tutto il sud Italia. Emergono punte massime di 26-27°C su Puglia e Sicilia, ma nel complesso avremo temperature oltre i 18-20°C su quasi tutto il Meridione. Man mano che ci spostiamo verso nord le temperature scenderanno rapidamente, addirittura sul settentrione alle 13.00 di giovedì potremo registrare fino a 9-10°C in meno rispetto al giorno precedente. Questo calo termico sarà causato da una nuova perturbazione proveniente dal nord Atlantico, la quale porterà rovesci diffusi e forti temporali.

Questa ondata di maltempo attraverserà anche centro e sud da venerdì, favorendo anche su questi settori un deciso calo termico!