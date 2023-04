Meteo 15 giorni: ROVESCI e TEMPORALI sull'Italia, ma niente Atlantico

Di seguito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 19 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Questa mappa ci mostra come scorreranno le correnti sul nostro Continente nel periodo suddetto.

Dopo la breve fase atlantica di questa settimana, le correnti umide oceaniche verranno nuovamente bloccate da un vasto ponte anticiclonico che scaturirà tra l'alta pressione delle Azzorre ed un massimo pressorio posizionato in sede scandinava; un vasto blocco secco che impedirà all'aria umida oceanica di penetrare in Europa.

Mentre sulla quasi totaltà dei Paesi europei il tempo sarà stabile, sull'Italia ed i Paesi dell'Europa orientale comanderà invece l'instabilità dettata da rovesci o temporali in un contesto termico abbastanza fresco. Questa situazione si materializzerà all'inizio della terza decade mensile, ma potrebbe coinvolgere tutto il mese, qualora non intervenissero forzanti a far cambiare questo andazzo.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 22 aprile, notiamo l'alta pressione disposta ancora in modo anomalo sull'Europa settentrionale:

Di rimando, sull'Europa meridionale e mediterranea vigeranno blande condizioni depressionarie che daranno manforte all'instabilità, specie nelle ore più calde della giornata.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per sabato 22 aprile:

Notiamo una probabilità di pioggia più elevata sulle Alpi e nelle aree interne del centro e del meridione; più bassa in corrispondenza della Sardegna. Come abbiamo già accennato, si tratterà in prevalenza di piogge a carattare di rovescio o temporale, non di piogge democratiche ed estese atte a colmare il deficit idricio presente su gran parte del nostro Paese.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località