Meteo 7 giorni: altra settimana troppo dinamica, dal Sole ai TEMPORALI

Il grande caldo, l'afa e i cieli lattiginosi sono alle spalle. L'alta pressione nord-africana è stata rispedita al mittente da correnti più gradevoli settentrionali, le quali agiranno sull'Italia ancora per un paio di giorni. Saranno principalmente le regioni del sud e del medio-basso Adriatico a beneficiare di questi venti freschi che manterranno le temperature abbastanza gradevoli. In Val Padana, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna il caldo tornerà inevitabilmente a crescere, seppur senza gravi eccessi.

Ma col trascorrere dei giorni capiremo che la dinamicità sarà più viva che mai in Italia, ragion per cui potremo improvvisamente imbatterci in temporali o addirittura ondate di maltempo più organizzate. Anzi, potremmo dire che l'arrivo di una nuova perturbazione è parecchio probabile, guarda caso proprio nel prossimo fine settimana! All'avvio di Luglio potremmo ricevere la visita, come già visto in questo articolo, di una saccatura fresca nord-atlantica particolarmente turbolenta.

Insomma dopo qualche giorno di stabilità e di caldo mediterraneo, ecco che la colonnina di mercurio potrebbe precipitare nuovamente nel momento peggiore della settimana. Tutti i centri di calcolo concordano, al momento, con l'arrivo di questa perturbazione ricca di temporali tra sabato 1 e domenica 2, ma per i dettagli occorrerà attendere qualche altro giorno.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 26 Giugno: fresco di notte e all'alba, caldo nella norma di giorno. Sereno ovunque, venti di maestrale sul basso Adriatico.

Martedì 27 Giugno: Veloci temporali serali su Alpi e Prealpi. Stabile altrove. Residue raffiche di maestrale sul basso Adriatico, caldo nella norma.

Mercoledì 28 Giugno: instabilità in aumento al nord, specie tra pomeriggio e sera. Stabile altrove e caldo senza grandi eccessi.

Giovedì 29 Giugno: temporali e acquazzoni al nord, specie a ridosso di Alpi e Prealpi. Sereno su centro e sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 Giugno: il mese termina con l'instabilità al nord, più stabile verso sud. Temperature in lieve aumento.

Sabato 1 Luglio: possibile nuova perturbazione atlantica sull'Italia. Maltempo, con temporali intensi, in arrivo al nord. Temperature in calo a partire dal nord (tutto andrà confermato nei prossimi due giorni).

Domenica 2 Luglio: la perturbazione potrebbe spostarsi su centro e sud Italia, dando vita a tanti temporali e acquazzoni. Temperature in calo ovunque (tutto andrà confermato nei prossimi due giorni).

