Meteo 7 GIORNI: alta pressione imminente, ma SORPRESE in vista la prossima settimana!

Dopo oltre due settimane dominate dall'instabilità e da una vasta lacuna barica centrata nel Mediterraneo occidentale (responsabile dei fenomeni estremi al sud), si intravede un importante miglioramento del tempo ad opera dell'anticiclone delle Azzorre. Per diverse località dell'estremo sud e delle isole maggiori è un miglioramento certamente molto atteso, ma chiariamo subito che si tratterà solo di una breve tregua.

L'anticiclone persisterà sull'Italia da venerdì a domenica, regalando sia ampi spazi soleggiate che le tipiche nubi basse e nebbie. Dalla mappa dell'insolazione totale prevista nella giornata di venerdì (mappa sotto) si nota la quasi assenza di Sole in pianura Padana (per effetto delle nebbie o nubi basse persistenti), mentre laddove prevale il rosa significa che avremo quasi totale presenza del Sole e in giallo alternanza di nubi e sole:

Da lunedì ci saranno dei cambiamenti, come già accennato in questo articolo: l'alta pressione tenderà rapidamente a indebolirsi a causa di un'irruzione di aria fredda verso l'Europa centrale che interagirà marginalmente anche col Mediterraneo.

Le nubi aumenteranno ovunque e torneranno piogge sparse su tante regioni, soprattutto quelle centrali e del Nordovest. Tornerà la neve sulle Alpi, a quote superiori ai 1.000 metri grazie ad un nuovo calo delle temperature.

Tuttavia sarà solo il preludio ad un forte peggioramento che potrebbe realizzarsi a metà prossima settimana, il quale coinvolgerebbe in modo diretto tutto il nord con neve a quote via via sempre più basse (ve ne abbiamo parlato meglio in questo articolo).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 18 novembre: piogge e rovesci sparsi su Puglia, Calabria, Sicilia orientale. Residue nubi al centro, migliora nettamente al nord e medi Temperature in lieve calo.

Venerdì 19 novembre: alta pressione in rinforzo su tutta Italia e tempo in miglioramento ovunque. Possibilità di nebbie di notte e all'alba in pianura Padana. Temperature in aumento nelle massime.

Sabato 20 novembre: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Possibilità di nebbie e nubi basse su valli, pianura Padana e coste tirreniche. Temperature in aumento nelle massime.

Domenica 21 novembre: inizialmente stabile ovunque, poi nubi in aumento al nord e lato tirrenico e prime deboli piogge su Liguria e Sardegna. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 novembre: nubi in aumento ovunque e piogge sparse al Nordovest, al centro e in Sardegna. Neve sulle Alpi oltre 1000-1200 metri. Temperature in calo al nord, in aumento al centro e al sud.

Martedì 23 novembre: nubi su gran parte d'Italia e fenomeni sparsi al nord e lato tirrenico. Possibili fenomeni anche sul versante ionico. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Mercoledì 24 novembre: possibile intenso peggioramento al nord, medio-alto Tirreno e Sardegna per l'arrivo di una forte perturbazione artica in discesa sull'Europa occidentale.

Come proseguirà novembre? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località