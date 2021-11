Se si avverasse? Sarebbero ROVESCI di NEVE in pianura al NORD...e non solo!

Il modello americano questa mattina si supera, proponendo un ventaglio di scenari alternativi (non ufficiali) nei quali compare la neve in pianura al nord ed a quote basse al centro per la fine del mese.

Vi ricordiamo che si tratta di IPOTESI ESTREME del modello americano ed hanno quindi bassa affidabilità, al momento non superiore al 30%. Vanno comunque menzionate perchè si tratta pur sempre di emissioni provenienti dal modello medesimo.

La mappa sopra è un'ipotesi estrema del modello americano valida per sabato 27 novembre; una depressione molto profonda tra il Mar Ligure e la Corsica alimentata da aria artica molto fredda; i bassi geopotenziali testimoniano inoltre una massa d'aria anche instabile e freddissima alle quote superiori.

Anche le temperature a 1500 metri di altezza testimoniano un'avvezione davvero fredda sull'Italia, specie al nord e al centro:

Al nord si avrebbero isoterme alla medesima quota comprese tra -6 e -8°, che con simili geopotenziali garantirebbero la neve anche in pianura. Nevicate arriverebbero anche al centro e persino sulla Sardegna a quote molto basse.

L'evoluzione ad ora più probabile mostra comunque un affondo di aria artica sull'Europa centro-occidentale per il periodo suddetto con temperature decisamente più elevate, ma comunque in grado di garantire la neve a quote piuttosto basse al nord.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/prossima-settimana-maltempo-e-freddo-sull-italia-i-possibili-scenari-e-l-ipotesi-pi-probabile/92224/