Meteo 7 giorni: alta pressione già in declino? Altro cambiamento in vista

L'anticiclone pian piano prende il sopravvento su tutta l'Europa meridionale, un passaggio assolutamente fisiologico dopo tanti giorni di maltempo e fresco. A riportare la stabilità ci ha pensato l'anticiclone nord-africano, che almeno fino a domenica terrà in mano le redini del meteo in Italia, seppur con qualche incertezza specie al nord Italia e sui monti.

Non sarà un anticiclone particolarmente coriaceo, questo è necessario ribadirlo! Difatti il suo predominio sul Mediterraneo non sarà duraturo, anzi sarà nuovamente interrotto già da inizio prossima settimana per l'arrivo di nuove incursioni fresche instabili, come già accennato in questo articolo.

Dopo il veloce passaggio instabile di lunedì e martedì diventa sempre più probabile il transito di una perturbazione nord-atlantica nettamente più intensa e duratura, non molto differente da quella giunta in Italia all'avvio del mese. Insomma pare proprio che nubi, piogge, temporali e clima più fresco del solito ci faranno compagnia anche nel corso della prossima settimana!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 5 Maggio: alta pressione su tutta Italia, aumentano ovunque le temperature. Qualche fenomeno sparso tra pomeriggio e sera su Alpi e Piemonte.

Sabato 6 Maggio: stabile e mite su gran parte d'Italia. Molto mite ovunque, fino a 28-29°C sulle isole Maggiori. Possibile ritorno di qualche temporale entro sera al nord.

Domenica 7 Maggio: temporali sparsi al nord, specie Piemonte con locali grandinate. Altrove stabile. Quasi caldo sulle isole maggiori e Val padana!

Lunedì 8 Maggio: nuova veloce perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge sparse e acquazzoni. Temperature in lieve calo.

Martedì 9 Maggio: tanta instabilità specie al nord e nelle zone interne del centro. Temporali con grandinate molto probabili tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 10 Maggio: possibile ulteriore peggioramento su gran parte d'Italia, specie al nord. In arrivo una forte perturbazione nord-atlantica colma di aria fresca! Temperature in calo.

Giovedì 11 Maggio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, giornata più vicina all'Autunno che alla tarda Primavera.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località