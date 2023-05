Ritorno al MALTEMPO da inizio settimana? Ecco la depressione prevista

Nel precedente articolo, che potete leggere qui, abbiamo introdotto il ritorno di acquazzoni e temporali già durante questo week-end, segno che l'anticiclone appena approdato nel Mediterraneo non avrà vita lunga!

Ebbene tra sabato e domenica osserveremo le prime avvisaglie del cedimento dell'anticiclone, il quale nel corso della prossima settimana lascerà la strada spianata a nuove incursioni instabili nord-atlantiche, tutte ricche di temporali e aria più fresca per gran parte d'Italia.

Potremo distinguere almeno due perturbazioni: una tra lunedì e martedì, l'altra da mercoledì in poi e nettamente più forte e duratura della precedente. Il peggioramento di inizio settimana sarà più blando, ma comunque provvisto di isolati forti temporali e rovesci.

Questa depressione prenderà vita nel cuore del mar Tirreno, e lungo il suo tragitto apporterà fenomeni sparsi sia lunedì che martedì.

La settimana si aprirà con rovesci e temporali su Sardegna, Sicilia settentrionale, arco alpino e fascia prealpina. Fenomeni in estensione al centro Italia, Campania, Puglia settentrionale.

Martedì invece faremo i conti con instabilità prettamente pomeridiana e serale, concentrata su gran parte del nord (specie Nordovest, Trentino alto Adige, alto Veneto, Appennino ligure-emiliano), Appennino centro-settentrionale e a sprazzi le zone interne del sud. Più variabile sulle coste e le isole maggiori.

Come detto poc'anzi, nel prosieguo di settimana il tempo peggiorerà ulteriomente su tutta Italia per l'arrivo di una perturbazione ancor più intensa, ma che vedremo in modo più approfondito nel prossimo editoriale.