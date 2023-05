Meteo 15 giorni: saremo tutti nelle mani di una DEPRESSIONE con TEMPORALI

Di seguito, la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per venerdi 12 maggio. Ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo uno schema circolatorio che si è ripetuto spesso nel corso degli ultimi mesi. L'alta pressione atlantica proporrà un promontorio verso nord in direzione delle Isole Britanniche e il Mare del Nord. Di rimando, tutta l'Europa centrale e l'Italia resteranno ingabbiate in una circolazione depressionaria fresca ed instabile con elevata possibilità di rovesci o temporali da nord a sud. Una buona notizia sul fronte della siccità, che dovrebbe subire un'attenuazione anche su quelle aree che ancora stanno soffrendo la carenza di pioggia.

Oltre a ciò non dovrebbero manifestarsi ondate di caldo o anticipi estivi accompagnati temperature fuori norma.

Volgendo lo sguardo oltre, esaurita l'azione depressionaria sul nostro Continente e sull'Italia, anche oggi confermiamo la possibilità di avere un flusso di correnti occidentali moderatamente ondulato con l'alta pressione alle basse latitudini mediterranee. In sostanza, una cosa di questo tipo:

Il tempo resterà instabile soprattutto al nord e nelle zone interne del centro dove si avranno rovesci o temporali abbastanza frequenti. Più a sud, tra la Sicilia, la Sardegna e l'estremo sud, le condizioni meteo saranno migliori, ma sempre accompagnate da tempetature nella norma.

Infine, anche la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 17 maggio, non mostra velleità anticicloniche o caldi anticipati, ma seguita a contemplare un flusso occidentale con un tempo variabile-instabile sulla Penisola.

L'alta pressione dovrebbe limitarsi ad interessare le basse latitudini del Mediterraneo e il nord Africa, ma non l'Italia!

