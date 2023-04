Meteo 7 giorni: all'improvviso il MALTEMPO su gran parte d'Italia

L'alta pressione africana è entrata in azione su tutta Italia, ma come più volte ribadito sarà solo una sua breve comparsa. Certamente vivremo giornate più calde fino a sabato, con temperature superiori ai 25°C su parecchie località, tuttavia dovremo ben presto rispolverare gli ombrelli!

Proprio sul finire di Aprile tornerà il maltempo grazie all'ingresso di una depressione nord-atlantica, la quale una volta gettatasi nel Mediterraneo rischia di persistere per diversi giorni lungo lo Stivale. Il ponte del 1° Maggio sembra ormai compromesso, come già ribadito in questo articolo, ma dagli ultimi aggiornamenti diventa sempre più probabile una persistenza del maltempo anche nei giorni successivi.

Le maggiori certezze, al momento, riguardano lo sviluppo di una depressione sull'alto Tirreno tra la sera di domenica 30 Aprile e lunedì 1° Maggio. Tale depressione apporterà piogge diffuse e temporali intensi al nord Italia, con accumuli diffusamente abbondanti come non si prevedevano da tempo. Nel frattempo l'instabilità tenderà ad estendersi anche su centro e sud, seppur in modo più disorganizzato.

Tra 2 e 4 Maggio la depressione dovrebbe spostarsi sul medio-basso Tirreno, arrecando un diffuso peggioramento su gran parte del centro e del sud, con piogge diffuse e abbondanti. Questa perturbazione potrebbe muovere un consistente passo nella lotta alla siccità, distribuendo tante precipitazioni su gran parte dello Stivale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 28 Aprile: stabile su tutta Italia, anticiclone africano in rinforzo e clima molto mite, a tratti caldo.

Sabato 29 Aprile: stabile su centro e sud con temperature stazionarie, fino a 24-26°C, possibili picchi di 28°C sulle isole maggiori. Dalla sera possibili isolati temporali al Nordovest.

Domenica 30 Aprile: maltempo diffuso al nord, in arrivo una vasta perturbazione nord-atlantica. Possibili rovesci e temporali pomeridiani su centro e sud Italia, specie settori interni.

Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori col maltempo su gran parte d'Italia, depressione in approfondimento sul mar Tirreno. Temporali e piogge forti al nord. Temperature in calo.

Martedì 2 Maggio: depressione bloccata tra centro e sud Italia, ancora tanti rovesci e temporali sparsi. Residui fenomeni al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 3 Maggio: piogge e rovesci sul Meridione e medio-basso Adriatico, più variabile altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 4 Maggio: insiste il maltempo al sud, più stabile al nord (da confermare).

