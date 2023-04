Meteo 15 giorni: diverse occasioni di MALTEMPO con AFRICA a RIPOSO

L'Africa non sfiata nel Mediterraneo...e questa è una gran cosa. Non possiamo sapere come proseguirà l'ultima parte della primavera meteorologica, ma rispetto agli anni scorsi ci ritroviamo tra le braccia temperature tutto sommato gradevoli (tranne brevi e locali spunti caldi), unitamente ad una generale variabilità atmosferica che in alcuni casi sfocia anche nell'instabilità.

Dopo il guasto che interesserà l'Italia tra domenica 30 aprile e lunedi 1 maggio, non si prevedono rimonte dell'alta pressione, ne tantomeno ondata di caldo fuori stagione sul Mediterraneo. Il filo conduttore del tempo resterà governato in un primo tempo da correnti orientali, poi da aria umida ed instabile di matrice atlantica.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di venerdi 5 maggio:

In altre parole, si ripeterà lo schema dell'alta pressione alle medio-alte latitudini europee, con il Mediterraneo e l'Italia sotto l'influsso di correnti fresche ed instabili orientali. Queste daranno luogo a piogge e rovesci sul nostro Paese, come viene mostrato dalla mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Si nota la spinta dell'alta pressione tra l'Europa occidentale e settentrionale con aria instabile da est sulla nostra Penisola e fenomeni specie al centro e al sud, ma possibili un po' ovunque.

Come abbiamo già anticipato nell'edizione di ieri, la situazione dovrebbe cambiare completamente verso la fine della prima decade di maggio. In che modo? Vediamo la mappa sinottica estrapolata dalla media degli scenari americana per lunedi 8 maggio:

Notiamo che le correnti instabili da est verranno sostituite da aria altrettanto instabile, ma più umida, proveniente da ovest, ovvero dall'Atlantico. In altre parole, il rischio di pioggia maggiore si trasferirà dal centro-sud al settentrione, dove si avranno anche dei temporali.

A tal proposito, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata sudetta risulta molto esplicativa:

Regioni settentrionali, aree interne del centro e parte della Sardegna sotto il tiro delle correnti umide atlantiche con rischio di pioggia tra il medio e l'elevato. Più basso risulterà il medesimo rischio sulle regioni meridionali e la Sicilia.

