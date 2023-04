Ultimi aggiornamenti sul ponte del 1° Maggio, GIORNO PER GIORNO

Sole e temperature alte ci accompagneranno fino a sabato senza particolari apprensioni, dopodiché dovremo rispolverare l'ombrello da nord a sud! Ebbene ci sono conferme sul deciso guasto del tempo che si concretizzerà durante il ponte del 1° Maggio.

Sarà una perturbazione ben più incisiva di quella occorsa durante il ponte del 25 Aprile, per cui tante regioni potranno ricevere accumuli di pioggia piuttosto sostanziosi. Tutto merito di un fronte nord-atlantico che dopo aver raggiunto il Mediterraneo darà vita ad una depressione tirrenica molto lenta e molto turbolenta. I suoi spostamenti molto lenti favoriranno la persistenza dell'instabilità, in Italia, per più giorni. Dunque non si tratterà di una toccata e fuga.

Ma vediamo il tempo giorno per giorno:

SABATO 29 - Giornata stabile su tutta Italia grazie all'anticiclone africano. Saranno, infatti, le ultime ore di stabilità. Dalla sera possibile avvicinamento di locali rovesci o temporali sulle Alpi nord-occidentali.

Le temperature massime di sabato saranno le più alte della settimana, addirittura fino a 28-29°C in Sardegna:

DOMENICA 30 Aprile il maltempo si intensifica. Piogge e temporali imperverseranno sul nord Italia, in particolare su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia, Toscana e Lombardia. Fenomeni in estensione anche sul Triveneto e al centro Italia. Dei temporali saranno possibili anche nei settori interni del sud, ma su quest'ultimo punto sono necessarie ancora delle conferme.

LUNEDI' 1 MAGGIO, giorno della festa dei lavoratori, il maltempo sarà ancora protagonista sulle regioni del nord con tanti rovesci e temporali intensi. Instabilità presente anche al centro e al sud ma in maniera più disorganizzata, anche con delle pause asciutte. Probabile un sensibile peggioramento su centro e sud nel corso di martedì 2 Maggio.