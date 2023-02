Meteo 15 giorni: verso fine mese potrebbe tornare LA PIOGGIA nelle aree piÃ¹ bisognose

Renato Pozzetto nel film "Il ragazzo di campagna" mentre aspetta che la pioggia scenda dal cielo per poter bagnare i campi rinsecchiti dalla siccità. Il problema è che poi di acqua ne arriva fin troppa, tanto da allagare tutto!

Succederà lo stesso alle pianure rinsecchite del nord Italia? Beh, la priorità assoluta adesso è che cada acqua dal cielo, poi se questa sarà troppa lo stabiliremo quando i problemi idrici saranno almeno in parte risolti.

L'alta pressione ci accompagnerà in maniera quasi indisturbata fino al giorno 20 febbraio. Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida proprio per la giornata in parola:

Notiamo un vortice polare ancora troppo coeso che darà luogo ad un getto veloce sull'Europa settentrionale. Tutto ciò non farà altro che mantenere il regime anticiclonico sull'Italia, sul Mediterraneo e su tutti i Paesi dell'Europa centro-meridionale, con tempo complessivamente stabile e mite.

A seguire saranno possibili novità in un primo tempo da est con interessamento più diretto del versante adriatico e del meridione (si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-risvolti-interessanti-dopo-l-anticiclone-ipotesi-gelo-da-est-dopo-il-20-febbraio-/96429/)

Sul finire del mese, attorno al 24-25 febbraio, la media degli scenari del modello americano propone però un cambiamento anche da ovest . Ecco la mappa inerente al periodo suddetto:

Siamo ancora distanti da un cambiamento vero e proprio, tuttavia si nota la volontà da parte delle correnti nord atlantiche di deprimere pressoricamente il lato occidentale del Continente e il Mediterraneo occidentale. L'alta pressione atlantica potrebbe finalmente defilarsi ad ovest, lasciando campo libero a qualche perturbazione oceanica carica di preziosa acqua per il nord Italia e il Tirreno.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per venerdi 24 febbraio, mostra infatti un aumento della probabilità di precipitazioni su tutto il centro-nord, nord-ovest compreso:

Sarebbe davvero manna per le aree assetate dell'Italia centro-settentrionale. Vedremo se questa tendenza sarà portata avanti nei prossimi giorni oppure si rivelerà solo un fuoco di paglia. Continuate a seguirci!

