Meteo 15 giorni: un po' di alta pressione non scoraggerà i progetti dell'autunno!

I primi giorni di ottobre dovrebbero presentarsi più tranquilli, dopo i nubifragi e le piogge intense che hanno interessato diverse regioni italiane nelle ultime due settimane.In sostanza, l'alta pressione proverà a rimontare sull'Europa occidentale ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo, ma correnti fresche in arrivo da nord-est non consentiranno a pieno questo progetto, quantomeno sui settori orientali e al sud.

La prima mappa mostra il quadro sinottico relativo alla giornata di mercoledi 5 ottobre secondo la media degli scenari del modello americano:

Alta pressione ben salda su gran parte dell'Europa centro-occidentale e sull'Italia. Tuttavia, i settori orientali e il meridione risentiranno di infiltrazioni di aria fresca che potrebbero determinare qualche rovescio o temporale sotto l'egida di temperature più fresche. Questa situazione è ben visibile dalla mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per mercoledi 5 ottobre:

La traccia dell'alta pressione è la zona sgombra da precipitazioni. Come vedete, parte del centro e il meridione resteranno sotto il tiro di correnti fresche che potrebbero determinare qualche rovescio o temporale. Bel tempo e mite invece sul resto d'Italia.

A seguire, potrebbero tornare in pompa magna le correnti umide occidentali e le piogge. La terza mappa è la media degli scenari americana valida per sabato 8 ottobre:

L'alta pressione verrà spazzata via dalle umide correnti oceaniche e sulle nostre regioni potrebbero tornare episodi di maltempo. A dare manforte a questa tesi c'è anche la mappa delle probabilità di pioggia prevista in Italia per domenica 9 ottobre:

Probabilità di pioggia in aumento ad iniziare dai settori occidentali nella giornata suddetta, fase iniziale di un nuovo probabile peggioramento che seguiremo in base ai prossimi aggiornamenti dei modelli. Continuate a seguirci!

